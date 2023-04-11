"Путін боїться поразки": диктатор РФ дав російському генштабу останній шанс – Маломуж

Глава Кремля наказав російським окупантам не лише тримати свої позиції, а й готуватися до переходу в наступ.

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Диктатор РФ дав російському генштабу останній шанс, зазначає Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього засідання радбезу в Кремлі пригрозив звільненням голові генштабу країни-агресорки РФ Валерію Герасимову та іншим представникам командування військом в Росії через відсутність успіхів у війні проти України.

Путін серйозно стурбований перспективою поразки російських загарбників у війні. Про це розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Freeдом".

Маломуж зазначає, що лише частина цього засідання була відкритою. Але продовжилося воно у закритому режимі, і під час цієї частини засідання обговорювалися провали в обороні російських окупантів та перспективи можливого програшу Росії у війні проти України.

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"Тут розглядалися різні варіанти — як вони протидіятимуть, які наші можуть бути дії. Питання стояло – хто не впорався, того зміщуватимуть. Питання стоїть не лише про командувача східного напрямку, але вже і про генштаб, про Герасимова. Це їхній останній шанс", – зазначає екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За словами Маломужа, Путін наказав військовому керівництву окупаційної армії, щоб російські загарбники не тільки тримали свої позиції, а й готувалися переходити до наступу – "завершивши операції по Донецькій та Луганській областях, переходити на Запорізьку та Херсонську".

Проте в окупантів зараз немає сил ні на те, щоб переламати хід війни, ні на те, щоб тримати оборону по всій довжині фронту.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що наразі Україна готує для російських кораблів черговий "сюрприз" на морі. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначає, що Україна чекає слушного моменту.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що російська окупаційна армія кинула усі свої зусилля на взяття Бахмута. Загарбники мають орієнтовно тиждень, а потім сподіваються, що наступить "великоднє перемир’я".

Нагадаємо, російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що коли українські військові звільнять Крим, у країні-агресорці Росії може обвалитися влада, тому що силовики припинять її підтримувати. Російський диктатор Володимир Путін втратить свою підтримку, а ті настрої, які зараз висловлює російський терорист Ігор Гіркін, можуть стати масовими. Російська влада після цього провалиться у смуту.

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