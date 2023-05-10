УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську: у росіян істерика через вчинок казаха на 9 травня

Альона Вороніна
10 травня 2023, 11:56 оновлено 10 травня, 11:59
157
Громадянин Казахстану у шапці з тризубом розізлив росіян, оригінальним способом засудивши російське вторгнення в Україну.
Казах принес унитаз к пам'ятнику Жукова у Уральске
Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ

У місті Уральськ в Казахстані місцевий житель та активіст Жаннат Ахмедьяров 9 травня приніс унітаз до пам'ятника радянському полководцю Георгію Жукову. Сам чоловік у цей час був у шапці з українським гербом.

Таким оригінальним способом громадянин Казахстану висловив своє ставлення до радянського режиму і російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив Telegram-канал БАСЕ.

Варто зазначити, що саме цей предмет для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб приваблює багато уваги російської окупаційної армії. Неодноразово було помічено, як російські загарбники крали унітази з житла українців та вивозили їх з собою у країну-агресорку РФ.

відео дня

Росіяни розізлилися через такі дії казаха і почали активно виливати на нього багато бруду у соцмережах. Демонструючи свою агресію, дехто закликав жорстоко стратити чоловіка за таку акцію.

Крім цього, росіяни почали погрожувати Казахстану військовим вторгненням. Дехто почав звинувачувати США у тому, що вони нібито спонукають казахів виступати проти загарбницької війни Росії проти України. Також деякі затяті прихильники війни закликали захопити Уральськ і створити там "Уральську народну республіку" за прикладом так званих "Л/ДНР".

Казах принес унитаз к пам'ятнику Жукова у Уральске
Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ
Казах принес унитаз к пам'ятнику Жукова у Уральске
Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ
Реакция россиян на поступок казаха
Реакція росіян на вчинок казаха/ скрін

Ймовірність нападу РФ на Казахстан

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Казахстані заперечили можливість участі ОДКБ у війні Росії проти України. Представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що країни Організації договору про колективну безпеку не збираються брати участь у цій війні, тому що бойові дії не входять в зону компетенції організації, яка відповідає за території тільки тих країн, які є її учасниками.

У січні 2023 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. Він зазначив, що у Москви буде велике бажання захопити цю державу. Однак наразі не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний заявив, що у Казахстані розуміють, що їхня країна є однією з цілей чергової агресії з боку РФ. Загрозу в Казахстані усвідомлюють, але відчувають себе досить впевнено, вважає Розумний.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні 9 травня Казахстан вторгнення Росії новини Казахстану унітаз
Реклама

Головне за день

Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов "по-бідному"

Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов "по-бідному"

11:21 Світ
Україна має все необхідне, щоб звільнити землі в кордонах 24 лютого 2022 року – Блінкен

Україна має все необхідне, щоб звільнити землі в кордонах 24 лютого 2022 року – Блінкен

09:46 Україна
Серед еліт РФ назріває серйозний конфлікт: Денисенко сказав, коли він вибухне

Серед еліт РФ назріває серйозний конфлікт: Денисенко сказав, коли він вибухне

09:40 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:36

200 тисяч на ремонт житла: як українці через "Дію" можуть отримати грошову допомогу

12:23

Зірка "Уенсдей" Дженна Ортега зіграє в новому фільмі Тіма Бертона

12:16

Шикарна шевелюра буде без салонних процедур: як наносити маску і бальзам для волосся

12:14

Патрушев вступив у гру: у Мережі розповіли про реакцію Путіна на образи ПригожинаВідео

12:13

Під час "Євробачення–2023" відбудеться благодійний флешмоб HelpUkraineSong на підтримку України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:07

Ніколи не боялися їхати в Україну: Ніно Катамадзе планує переїхатиВідео

12:05

Хотіли якнайшвидше повернутися додому: родичі розповіли подробиці загибелі саперів на Херсонщині

11:58

Як красиво привітати з Днем мами: щирі слова і душевні листівки

11:56

Приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську: у росіян істерика через вчинок казаха на 9 травня

Реклама
11:53

"Мерзенний маленький психопат": хорвати закликали зупинити війну своєю піснею на Євробаченні-2023Відео

11:21

Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов "по-бідному"Відео

11:17

Валюта по 40 грн: експерт спрогнозувала, чи чекати стрибків і галопу від курсу долараВідео

11:14

У липні українцям збільшать пенсії: кому пощаститьВідео

11:06

Головоломка для найнаполегливіших: лише одиниці зможуть за 10 секунд знайти сумну панду

11:00

Довбуш Карпатський підкорює нові вершини: презентовано медову новинку реклама

10:27

Троянди будуть пишно цвісти все літо: як приготувати найкраще добриво з одного інгредієнта

10:23

Частина українців може залишитися без пенсій у 2023 році: кому варто побоюватисяВідео

10:14

В Україні частину переселенців позбавлять виплат у 2-3 тис. грн на місяць: кого це стосуватиметьсяВідео

10:13

У РФ заявили про "атаку" дронів на полігон у Воронезькій області: 14 військових постраждали

10:00

Гороскоп на сьогодні 10 травня 2023: Дівам - несподіваний дзвінок, Рибам - віщий сонВідео

Реклама
09:46

Україна має все необхідне, щоб звільнити землі в кордонах 24 лютого 2022 року – Блінкен

09:40

Серед еліт РФ назріває серйозний конфлікт: Денисенко сказав, коли він вибухне

09:39

"Продовження торішнього страху": експерт пояснив, чого боялися Путін і Кремль на параді в МосквіВідео

09:03

Підвищення тарифу на електрику: чи прийнято рішення і скільки доведеться платити українцям

08:44

Путін у промові на параді дав особливий "сигнал": в ISW розкрили план Кремля щодо війни в Україні

08:38

Окупанти жваво втекли з-під Бахмута: у ЗСУ розповіли про розгром двох рот і бригадної розвідки РФВідео

08:13

Ниття Пригожина слід ділити на двоє, а то і множити на нульПогляд

08:12

Загадка на увагу: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

08:01

Пригожин змінив риторику і скористався 9 травня, щоб висміяти "бункерного діда" - ISWВідео

07:49

Остаточного плану контрнаступу ще немає: Данілов сказав, як буде ухвалюватися кінцевий варіант

07:40

Рейтинг знаків із сильною інтуїцією: астролог розповів, із кого виходять найкращі ясновидціВідео

07:22

Нацгвардієць збив з ПЗРК російську крилату ракету Х-55: у МВС показали відеоВідео

06:44

США не будуть наслідувати Британію та не дадуть Україні далекобійні ракети - Politico

06:01

До 9 травня перемога у Путіна виявилася одна - притягнув до Москви ледь живого ЛукашенкаПогляд

06:00

Складна оптична ілюзія: лише люди з високим рівнем IQ впораються з головоломкою за 10 секунд

05:30

Жданов відверто відповів, чи дійсно росіяни здатні ставити перешкоди для снарядів HIMARSВідео

05:00

Мобілізація "еліт" і сотень тисяч росіян: Пономарьов назвав сценарій повалення системи ПутінаВідео

04:30

Як правильно зберігати сало в холодильнику: хитрому трюку позаздрять досвідчені гурмани

04:04

Як розтягнути взуття в домашніх умовах: 4 засоби, які знайдуться у кожного

03:35

"Цілую небеса": Анджеліна Джолі показала своє рідкісне дитяче фото з покійною мамою

Реклама
03:20

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

03:05

Кисельов спрогнозував, чи знайдуться в РФ люди, які наважуватимуться штурмувати Кремль танкамиВідео

02:30

Навіщо вішати підкову вдома: як правильно дотримуватися повір’я, щоб привабити щастя

01:48

Кущі ломитимуться від плодів: прикмети для хорошого врожаю

00:51

Найщасливіший день 10 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:28

Пишні та соковиті котлети будуть танути у роті: спритний трюк здивує навіть досвідчених господиньВідео

00:21

"9 травня перестало існувати ": під час параду у Москві відбувся остаточний кінець СРСР - експертВідео

00:09

Євробачення-2023: перший півфінал - хто пройшов у гранд-фіналВідео

00:05

На сцені Євробачення прозвучали сирени повітряної тривоги: українська співачка довела зал до слізВідео

00:01

Хитра оптична ілюзія для геніїв: мало кому вдається помітити мавпу, приховану за лініями

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти