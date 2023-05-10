Приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську: у росіян істерика через вчинок казаха на 9 травня

Громадянин Казахстану у шапці з тризубом розізлив росіян, оригінальним способом засудивши російське вторгнення в Україну.

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Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ

У місті Уральськ в Казахстані місцевий житель та активіст Жаннат Ахмедьяров 9 травня приніс унітаз до пам'ятника радянському полководцю Георгію Жукову. Сам чоловік у цей час був у шапці з українським гербом.

Таким оригінальним способом громадянин Казахстану висловив своє ставлення до радянського режиму і російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив Telegram-канал БАСЕ.

Варто зазначити, що саме цей предмет для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб приваблює багато уваги російської окупаційної армії. Неодноразово було помічено, як російські загарбники крали унітази з житла українців та вивозили їх з собою у країну-агресорку РФ.

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Росіяни розізлилися через такі дії казаха і почали активно виливати на нього багато бруду у соцмережах. Демонструючи свою агресію, дехто закликав жорстоко стратити чоловіка за таку акцію.

Крім цього, росіяни почали погрожувати Казахстану військовим вторгненням. Дехто почав звинувачувати США у тому, що вони нібито спонукають казахів виступати проти загарбницької війни Росії проти України. Також деякі затяті прихильники війни закликали захопити Уральськ і створити там "Уральську народну республіку" за прикладом так званих "Л/ДНР".

Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ

Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову в Уральську/ Telegram БАСЕ

Реакція росіян на вчинок казаха/ скрін

Ймовірність нападу РФ на Казахстан

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Казахстані заперечили можливість участі ОДКБ у війні Росії проти України. Представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що країни Організації договору про колективну безпеку не збираються брати участь у цій війні, тому що бойові дії не входять в зону компетенції організації, яка відповідає за території тільки тих країн, які є її учасниками.

У січні 2023 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. Він зазначив, що у Москви буде велике бажання захопити цю державу. Однак наразі не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний заявив, що у Казахстані розуміють, що їхня країна є однією з цілей чергової агресії з боку РФ. Загрозу в Казахстані усвідомлюють, але відчувають себе досить впевнено, вважає Розумний.

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