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Президент Вірменії несподівано подав у відставку

23 січня 2022, 18:24

Армен Саркісян був президентом з 9 квітня 2018 року.

Вірменія президент
Президент Вірменії / president.am

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку.

68-річний державний діяч був на цій посаді з 9 квітня 2018 року.

Повідомлення політика про те, що він залишає своє крісло, з'явилося на його офіційному сайті увечері в неділю, 23 січня.

"Я довго думав і вирішив піти з поста президента республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення зовсім не емоційне, воно слідує певній логіці", - зазначив Саркісян.

Політик сказав, що "не переставав вірити в кінцевий національний успіх", що і було його головною мотивацією погодитися на пропозицію стати президентом країни.

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Будучи главою Вірменії, Саркісян, за його словами, прагнув побудувати сильну і стабільну державу, використовуючи "авторитет і зв'язки, отримані в результаті багаторічної роботи, свій міжнародний політичний і економічний потенціал".

Однак, як заявив він, Конституція не давала йому "відповідних інструментів".

"Коріння деяких наших потенційних проблем приховані в чинному Основному Законі", - заявив лідер Вірменії.

"У нас склалася парадоксальна ситуація, коли президенту доводиться бути гарантом державності, фактично не маючи ніякого реального інструменту", – підкреслив Саркісян.

Саркісян заявив, що Конституція не дає президенту Вірменії шляхів для ефективної работи.

Однак висловив надію, що з часом відбудуться конституційні зміни, а наступний президент зможе працювати в більш збалансованому середовищі.

"Ми живемо в унікальній реальності: реальності, в якій президент не може впливати на питання війни чи миру. Реальності, коли він не може накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу. Реальності, коли можливості президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза з боку різних політичних груп", - додав політик.

Він також сказав, що на його посаді не було можливості проявити свій потенціал повністю.

"Світ знаходиться в зоні постійної турбулентності, а у президента немає конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні", - пояснив Саркісян.

Політик зазначив, що сам він, а іноді і його сім'я, були мішенню окремих політичних сил. Останніх, як висловився державний діяч, цікавили не стільки його досягнення на посаді, скільки його минуле, "різні теорії змов і міфи".

"Ця "турбота" про мене виходить за рамки моралі, в кінцевому підсумку безпосередньо зачіпаючи моє здоров'я", - зізнався президент.

Армен Саркісян - що відомо

Саркісян був обраний главою держави в 2018 році. Після конституційних реформ 2015 року країна перейшла на парламентську форму правління.

Таким чином, повноваження президента є виключно представницькими, сам він обирається парламентом строком на сім років.

Армен Саркісян - дипломат, в 1996-1997 роках очолював Вірменський уряд, він був висунутий фракціями правлячої Республіканської партії Вірменії та її коаліційного партнера - лівонаціоналістичної партії Дашнакцутюн.

читайте такожПашинян призначений прем'єр-міністром Вірменії

Нагадаємо, у Вірменії політична криза почалася в листопаді 2020 року після того, як вірменська сторона підписала угоду про припинення боїв у Нагірному Карабасі. Багато у Вірменії сприйняли такий крок, як капітуляцію.

У центрі Єревана спалахнули протести. Опозиційні партії зажадали відмови від виведення військ з Карабаху, відбулися сутички з поліцією, було багато затриманих.

Потім протестувальники зажадали, щоб Нікол Пашинян пішов з посади прем'єра.

Наприкінці лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки уряду Пашиняна. Прем'єр назвав крок Генштабу спробою військового перевороту.

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