"Відваляться" цілі регіони: ексглава МЗС розкрив сценарій розпаду РФ

Володимир Огризко / Главред

Є два ключових сценарії розвитку подій щодо Росії, і вони цілком і повністю залежать від політичної волі наших західних партнерів, заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, перший варіант є досить м'яким і передбачає відсторонення Володимира Путіна від влади і спробу налагодити з новою російською владою відносини, щоб стримувати Росію і не давати їй можливості знову проявляти агресію.

"Це той самий легкий варіант, на який на Заході, швидше за все, і погодяться. Захід буде намагатися тримати Росію у вузді, не буде зменшувати економічні санкції або зменшить їх до такої міри, щоб Росія не перетворилася на територію з голодним населенням, тому що це більше 110 мільйонів осіб. Заходу потрібно буде давати можливість російській владі годувати населення, але при цьому стримувати військово-промисловий комплекс для того, щоб він не становив загрози для інших", - говорить дипломат.

За його словами, другий варіант передбачає дезінтеграцію Росії з ймовірністю превалювання регіоналізму.

"Тут мова йде не тільки про національні республіки, а про цілі регіони: Далекий Схід, Східний Сибір, Сибір в цілому, Урал, Північний Кавказ, Карелія, Калінінград та інші, тобто цілий ряд причин дезінтегрувати РФ, виходячи з суто місцевих інтересів, тому що вже зараз зрозуміло, що керувати з Москви іншим чином, ніж через репресії, не можна. Якщо репресії не слабшають, у регіонів автоматично з'являється бажання жити по-своєму" - зазначив співрозмовник.

"Безумовно, другий варіант складніший - він вимагатиме вирішення питання про ядерну зброю. Це, мабуть, найгостріше питання, яке сьогодні стоїть перед Заходом у відносинах з Російською Федерацією. Але цей варіант є стратегічно більш виграшним, тому що він знімає глобальну російську загрозу. І це означає, що в підсумку захід від цього виграє", - додав Огризко.

Нагадаємо, раніше Огризко заявив: загроза того, що Україну примусять до підписання невигідної угоди на зразок Мінськ-3 невелика.

Разом з тим він звернув увагу на те, що Захід допомагатиме Україні у війні з РФ стільки, скільки це буде потрібно.

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