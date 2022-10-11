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"Він же артист": Лавров розмріявся, що Зеленський погодиться на переговори, і назвав причину

11 жовтня 2022, 15:53

Лавров у дусі пропаганди Кремля почав доводити, нібито на рішення Зеленського впливають Вашингтон і Лондон.

'Він же артист': Лавров розмріявся, що Зеленський погодиться на переговори, і назвав причину
Лавров розмріявся, що Зеленський погодиться на переговори, і назвав причину/ Офіс президента, Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито може передумати і погодитися вести переговори з країною-агресоркою РФ.

Таку заяву Лаврова процитувало російське пропагандистське агентство "РИА Новости". При цьому очільник МСЗ РФ у дусі звичної пропаганди Кремля натякнув, що нібито на рішення Зеленського можуть вплинути інші держави, і він може змінити свою думку, "якщо так накажуть у Вашингтоні чи Лондоні".

"Я не виключаю, що він (Зеленський – ред.) як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже "є" і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя. Він взагалі то артист", – поділився своїми рожевими мріями Лавров.

Чи можливі переговори між Україною і Росією

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 30 вересня після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". У своїй заяві в Кремлі він сказав, що виключає будь-який діалог щодо Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, але вимагав в України скласти зброю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але тільки за правління нового президента. Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Проте з Путіним це неможливо.

Пізніше президент України Володимир Зеленський поставив офіційну крапку у переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним. Він ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), яке передбачає неможливість таких переговорів.

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