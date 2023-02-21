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Медведєв та інші чиновники заснули під час промови Путіна

21 лютого 2023, 16:50
Задрімати під час виступу диктатора РФ встигли низка чиновників, присутніх у залі. Безліч сонних облич потрапили на відео пропагандистів.
Медведев
Медведєв та інші чиновники заснули під час промови Путіна/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив з посланням Федеральним зборам. Проте витримати "захопливу" промову диктатора РФ змогли не усі присутні під час його виступу.

Так, колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв настільки "заслухався" Путіна, що під час його виступу просто заснув. Цей момент потрапив на відео російських пропагандистських телеканалів.

Медведєв спокійно дрімає, сидячи на стільці та схиливши голову собі на груди. Скільки часу так спав заступник голови російського Радбезу, невідомо. Але першу частину промови диктатора РФ він точно пропустив.

відео дня

"Цікава" промова глави Кремля стала гарним снодійним не лише для Медведєва. З кадрів аудиторії, яка була присутня у залі під час виступу Путіна, видно, що поспати встигли ще низка чиновників країни-агресорки РФ.

Інша частина осіб, присутніх у залі, просто сиділи з кам’яними обличчями і не виказували ніяких емоцій.

Медведев и другие чиновники РФ уснули во время выступления Путина
скрін
Медведев и другие чиновники РФ уснули во время выступления Путина
Медведев и другие чиновники РФ уснули во время выступления Путина
Медведев и другие чиновники РФ уснули во время выступления Путина
Медведев и другие чиновники РФ уснули во время выступления Путина

Промова Путіна 21 лютого

Нагадаємо, Путін у вівторок, 21 лютого, виступив з посланням Федеральним зборам. Він накинувся з пропагандистськими звинуваченнями на Захід та Україну. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і вигадав, нібито Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас". При цьому він фактично заявив, що його населенню слід готуватися до тривалої війни.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував послання Путіна Федеральним зборам РФ. Він наголосив, що глава Кремля у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

У США назвали абсурдною антизахідну риторику у промові Путіна. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на Росію ніхто не нападає, а слова Путіна нібито про військову загрозу РФ з боку України чи Заходу – це абсурд. Також він зазначив, що рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну було вибором самого Путіна.

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