Великий бос поставив завдання, і чиновники кинулися його виконувати всіма можливими способами, пише The Times.

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Путин / колаж: Главред, фото: скрін, getty imagesпК

Російський диктатор не лише мріє правити нескінченно довго, однак і одержимий ідеєю вічного життя. Такою інформацією поділилися в виданні The Times.

Розробити засоби проти старіння ученим доручив один із чиновників, наближений до Президента Росії.

Не дивно, що диктатор так бідкається за своє здоров’я, адже у жовтні 2024 року Путіну виповниться аж 72 роки. Та й оточення диктатора складається далеко не з тінейджерів.

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Цар не вічний - саме з цієї причини МОЗ РФ вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами.

Вчені також шукають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і спробами зміцнити імунну систему.

"Нас попросили терміново надіслати всі наші розробки, і лист прийшов, скажімо так, сьогодні, але все потрібно було надіслати вже вчора", - заявив один із дослідників.

Ключем до вічної молодості є 3D-біодрук - нова технологія, яка може дати змогу лікарям "друкувати" тканини й органи.

3D-біодрук - що це за розробка Друк органів або біодрук — це спеціалізований спосіб адитивного виробництва (широко знаний як 3D-друк), який передбачає виготовлення структур, що складаються з біологічних матеріалів, таких як клітини, біомолекули та біоактивні агенти, для широкого спектру застосувань. Отримані конструкції створені для імітації природних біологічних систем, що дозволяє використовувати їх у тканинній інженерії, регенеративній медицині, фармацевтичних дослідженнях і високопродуктивному скринінгу, пише Вікіпедія.

За версією The Times, "заразив" Путіна ідеєю вічного життя його близький друг, 77-річний Михайло Ковальчук - провідний член Російської академії наук, який очолює Курчатовський інститут ядерних досліджень.

"Великий бос поставив завдання, і чиновники кинулися його виконувати всіма можливими способами", - заявляє один з анонімних російських дослідників.

За інформацією Ковальчука, Вашингтон зараз розробляє біологічну зброю для ураження виключно етнічних росіян. Він же звинуватив Америку у створенні "підвиду людей-служителів", самосвідомість яких була штучно обмежена. А Путін, як відомо з джерел, ще той затятий конспіролог.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

"Начебто у нас більше нікого ставити на ноги, крім цих ідіотів. Ми повинні кинути все, навіть зараз, під час війни", - заявив один із дослідників.

Своїми екстравагантними методами лікування Путін відомий давно. За даними The Times, він регулярно приймає ванни з екстрактом із крові відрізаних рогів сибірських оленів через омолоджувальні властивості.

Диктатор Володимир Путін - останні новини

Як відомо, у Путіна є великий страх щодо Курської операції ЗСУ. Рано чи пізно російське військово-політичне командування буде змушене знімати військові підрозділи з України для боїв в Курській області, зазначив Жданов.

Окрім цього, диктатор панікує, що Українські військові балістикою можуть зруйнувати всю логістику російських загарбників, і це у результаті допомогло б наблизити перемогу України у війні - так Жданов назвав спосіб здолати армію РФ.

Жданов також передбачив наступний крок Путіна на Курщині. На його думку, Кремль буде змушений дати добро російському генштабу на те, щоб знімали війська з фронту, тому що бракує сил, і Росія намагається заткнути дірки строковиками, а це викликає соціальне обурення.

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