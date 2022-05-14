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Фейгін назвав умову припинення війни Росії проти України

14 травня 2022, 21:55

У росіян немає багато можливостей для наступу, а оточення Путіна може і готове на держпереворот.

Співробітники ФСБ
Війна в Україні відразу закінчиться, якщо в Росії відбудеться держпереворот / "Прямий"

У Росії відчули, що програли чергову фазу війни в Україні, тому і "відповіли на дзвінки" західних країн.

У росіян немає багато можливостей для наступу, а оточення Путіна може і готове на держпереворот, але ніхто не наважується, розповів в інтерв'ю 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін.

Він також додав, що оточення Путіна – не найрозумніші люди, тому можливо, вони і не думали про те, щоб прибрати Путіна.

"А оскільки ця тема активно обговорюється всюди, ймовірно, і їх це на щось наштовхує. Навряд чи ми зможемо дізнатися хоч якісь деталі цієї змови, якщо він-прізвища і посади нам навряд чи будуть відомі", - говорить Фейгін.

Особливості держперевороту в Росії

"Варіант держперевороту підтвердити неможливо, але спростувати не виходить. Адже всім російським бізнесменам "тисне" те, що вони під санкціями і щоб їх позбутися, вони могли б піти на такий крок", - припускає правозахисник.

Але проблема полягає в тому, що в Кремлі дуже багато боягузів, які навряд чи наважаться на повалення режиму. Парадокс - ідея держперевороту є, а виконавців немає, переконаний Фейгін.

На думку Фейгіна, на реалізацію держперевороту могла б піти сама колегія ФСБ Росії, більше можливості ні в кого немає.

"Війна в Україні може припинитися майже миттєво, якщо все-таки держпереворот відбудеться в Росії. Тому що зараз це просто історія однієї людини - Путіна. Інша мова про те, що хто-небудь після Путіна захоче зберегти Крим і ОРДЛО",– пояснює Марк Фейгін.

"Зараз Москва може тільки тиснути на американських і європейських партнерів України. Важко уявити, як вона буде тиснути на Америку або Британію, але французько-німецька повістка, іноді може приносити проросійські наративи", – говорить російський правозахисник.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що" спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

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