УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"І це вони ще не відступали": Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"

12 вересня 2022, 16:49

Секретар РНБО порадив колезі з країни-агресорки РФ подумати про втечу в Північну Корею і шукати "саддамівський бункер".

Алексей Данилов, Дмитрий Медведев
Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"/ УНІАН

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув новою абсурдною заявою у бік України, пофантазувавши про "капітуляцію Києва". Проте в Раді національної безпеки та оборони України йому жорстко відповіли.

Медведєв відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що будь-який договір з Росією можливий лише після повного виведення російських військ з українських територій. Путінський прихвостень на таку заяву українського президента спробував пригрозити Україні й пофантазував про "капітуляцію" нашої держави.

"Такий собі Зеленський сказав, що він не буде вести з діалог з тим, хто висуває ультиматуми. Нинішні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", – написав Медведєв у Telegram.

Та в РНБО України не забарилися з відповіддю на такі рожеві мрії, які поселилися у голові в Медведєва. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував такий ультиматум, назвавши Медведєва "блогером-початківцем" і порадивши йому вже задумуватися про втечу до Північної Кореї.

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того, що "і це вони ще не відступали", – наголосив Данілов у Twitter.

Скандальні заяви Медведєва на адресу України і Заходу

Нагадаємо, абсурдні заяви вже не вперше звучать з вуст путінського прихвостня Медведєва. Так, у червні він казав, що Україна, мовляв, за 2 роки може припинити існування. Українську державу він і зовсім назвав, мовляв, "проектом анти-Росія".

Також він раніше заявив, що є сценарії з нібито "досягненням військових цілей" Москвою і, мовляв, "визнанням" такої ситуації українською стороною. Другим варіантом він назвав, мовляв, "військовий переворот" у Києві, який, як мріє чиновник, закінчиться "визнанням підсумків спецоперації".

Колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков раніше заявив, що Медведєв "злетів з котушок".

Читайте також:

війна в Україні Медведев вторгнення Росії РНБО Дмитро Медведєв Олексій Данілов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:00

В Ізраїлі любителі Путіна спробували зірвати концерт Полякової

17:47

Принц Гаррі вперше порушив мовчання після смерті королеви Єлизавети IIВідео

17:46

Треба зняти "рожеві окуляри": Зеленський відповів Трампу на його позицію про війну в УкраїніВідео

17:33

Брітні Спірс знову в негліже: на цей раз спиною до камери

17:13

"Ми не хочемо, щоб нас втягували у війну": Німеччина відмовилась постачати Україні танкиВідео

Реклама
17:08

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

16:57

Наталя Могилевська похвалилася пишними формами в тонкій нічній сорочціВідео

16:49

"І це вони ще не відступали": Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"Відео

16:31

Від турніків до комп'ютерів: окупанти тікають з награбованим, кидаючи автобуси з "двохсотими"Відео

16:29

Ціни на бензин впадуть: скільки коштує паливо на АЗСВідео

16:27

Ріанна все більше: співачка знову здивувала своїми формами в шкіряному міні

16:10

"Найдорожчі зустрічі": Віталій Кім здивував шанувальників рідкісним фото з сестрою

16:01

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

15:56

Спецназ Нацгвардії знищив російський Су-25 і захопив полонених біля Куп’янськаВідео

15:40

Путіну доповіли про "погані" події на фронті: Кремль вперше відреагував на контрнаступ ЗСУВідео

15:37

Золоті продукти: що в Україні подорожчає ще більше до кінця рокуВідео

15:34

Дмитро Гордон показав ікону, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти

15:16

ЗСУ уже відбили на півдні 500 км²: звільнені 5 населених пунктів ХерсонщиниВідео

15:05

Найкрутіші овочі: які плоди треба обов'язково їсти щодня

14:59

Розпад Росії вже пішов: Піонтковський пояснив буйні заяви Кадирова

Реклама
14:58

РФ накрила Харків потужним вогнем: є жертви, місто без електрики та водиВідео

14:52

Допоможе один дешевий інгредієнт: як зробити, щоб риба не прилипала і не розвалювалася на сковородіВідео

14:47

Розтрощили 122 танки і вбили 1800 окупантів: ЗСУ порадували успіхами контрнаступу на півдніВідео

14:46

Королева б ніколи: Чарльз зробив зле обличчя через чорнильницюВідео

14:36

Як правильно мити голову, щоб зберегти свіжість волосся надовго: кращі порадиВідео

14:28

Юрій Горбунов засвітив вагітну Катю Осадчу і привітав дружину з особливим сімейним днем

14:16

Кароль на концерті допомогла бійцю зробити дівчині пропозицію руки і серцяВідео

14:09

Вихідні в жовтні 2022 в Україні умовах воєнного стану: як будемо відпочивати

14:06

"Не долетів, грюкнувся": у Криму розбився військовий літак окупантівВідео

13:50

Зірка Сватів Анна Кошмал вперше показала рідного брата-велетня

13:42

Дар'я Трегубова отримала престижну міжнародну нагородуВідео

13:22

"Фаза прориву": Арестович анонсував нові "блискавичні удари" ЗСУВідео

13:12

"Усі замерзнуть": в ОП заявили, що РФ добивається 4-х цілей у своїй терористичній стратегіїВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 вересня 2022: Ракам - образи, Дівам - розчарування, Козерогам - знаки доліВідео

12:56

Найсмачніші мочені яблука у банках: дивовижно простий рецептВідео

12:49

Комдив втік, кинувши солдатів: полонений розповів, як ЗСУ спалили окупантів на ХарківщиніВідео

12:48

Вийти на пенсію буде складніше: з наступного року підвищується стажВідео

12:35

Спробували піти в атаку: ЗСУ розбили кадирівців на ДонеччиніВідео

12:30

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

12:24

Михайлове диво 2022: дата, традиції і заборони дня

Реклама
12:09

Юна дочка Фреймут в спокусливому вбранні потрясла "видатними здібностями"

11:58

По Антонівському мосту завдано нового удару: ППО не допомогла окупантамВідео

11:52

Контрнаступ на Харківщині проходить краще, ніж очікувалося, але святкувати перемогу рано - РезніковВідео

11:25

Генерал ЗСУ пояснив, наскільки Україна близька до перелому у війніВідео

11:22

ЗСУ на Харківщині виходять на кордон з РФ, окупанти розбігаються - СинєгубовВідео

11:16

Головний музичний проєкт Голос країни повернеться в ефір на телеканалі ТЕТ та буде допомагати ЗСУВідео

11:06

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

10:37

Долар по 45, а інфляція 24%: у мережі з'явився новий прогноз по економіці УкраїниВідео

10:37

Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ наказала відвести війська з усієї області - британська розвідкаВідео

10:32

ЗСУ переламали хід війни, але бої можуть затягнутися до 2023 року - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти