"І це вони ще не відступали": Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"

Данілов висміяв Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України"/ УНІАН

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув новою абсурдною заявою у бік України, пофантазувавши про "капітуляцію Києва". Проте в Раді національної безпеки та оборони України йому жорстко відповіли.

Медведєв відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що будь-який договір з Росією можливий лише після повного виведення російських військ з українських територій. Путінський прихвостень на таку заяву українського президента спробував пригрозити Україні й пофантазував про "капітуляцію" нашої держави.

"Такий собі Зеленський сказав, що він не буде вести з діалог з тим, хто висуває ультиматуми. Нинішні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", – написав Медведєв у Telegram.

Та в РНБО України не забарилися з відповіддю на такі рожеві мрії, які поселилися у голові в Медведєва. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував такий ультиматум, назвавши Медведєва "блогером-початківцем" і порадивши йому вже задумуватися про втечу до Північної Кореї.

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того, що "і це вони ще не відступали", – наголосив Данілов у Twitter.

Скандальні заяви Медведєва на адресу України і Заходу

Нагадаємо, абсурдні заяви вже не вперше звучать з вуст путінського прихвостня Медведєва. Так, у червні він казав, що Україна, мовляв, за 2 роки може припинити існування. Українську державу він і зовсім назвав, мовляв, "проектом анти-Росія".

Також він раніше заявив, що є сценарії з нібито "досягненням військових цілей" Москвою і, мовляв, "визнанням" такої ситуації українською стороною. Другим варіантом він назвав, мовляв, "військовий переворот" у Києві, який, як мріє чиновник, закінчиться "визнанням підсумків спецоперації".

Колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков раніше заявив, що Медведєв "злетів з котушок".

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