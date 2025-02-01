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Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

Даяна Швець
1 лютого 2025, 09:56оновлено 1 лютого, 10:56
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Аварія сталася менш ніж за 5 кілометрів від аеропорту.
Самолетокрушение, США авиакатастрофа
В США сталася ще одна авіакатастрофа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, відео: скрін тг-каналів

Ключове:

  • Медичний літак розбився у США
  • Всі пасажири на борту зникли безвісти

Медичний транспортний літак, який перевозив важкохвору дитину, її матір і ще чотирьох людей, розбився у житловому районі неподалік Філадельфії через 30 секунд після зльоту 31 січня близько 18:30, повідомляє Голос Америки.

Усі шестеро пасажирів були громадянами Мексики. Дитину лікували у Філадельфії через загрозливий для життя стан, а після лікування її мали доправити додому до Мексики.

відео дня

Компанія Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, заявила, що всі пасажири зникли безвісти.

"Наразі ми не можемо підтвердити, що хтось вижив", – йдеться в заяві компанії.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), літак Learjet 55 вилетів із північно-східного аеропорту Філадельфії і прямував до аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у Міссурі. Аварія сталася менш ніж за 5 кілометрів від аеропорту.

Літак набрав висоту близько 500 метрів, перш ніж упав у густонаселений район.

Падіння спричинило масштабну пожежу, яка охопила кілька житлових будинків. Влада поки не має точних даних про кількість жертв серед мешканців району.

Авіакатастрофа США
Авіакатастрофа США / фото: тг-канал Главред

Президент Дональд Трамп відреагував у соцмережі Truth Social, назвавши катастрофу "трагічною втратою невинних життів".

Авіакатастрофа в США - останні новини

Як повідомляв Главред, два дні тому сталася інша масштабна катастрофа. 29 січня у небі над Вашингтоном пасажирський літак American Airlines зіткнувся з військовим вертольотом. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочала розслідування причин аварії у Філадельфії.

Тоді загинули всі 64 людини на борту обох повітряних суден. Як виявилось, на борту були фігуристи РФ. Вони поверталися літаком з чемпіонату США з фігурного катання.

Згодом президент США Дональд Трамп висловив думку, що катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти. Як заявив очільник Штатів, літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт.

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Як вести себе під час авіакатастрофи?

Під час авіакатастрофи важливо діяти швидко та зберігати спокій. Ось основні правила виживання:

Перед вильотом:

  • Одягніться правильно – закрите взуття, одяг з довгими рукавами з натуральних тканин.
  • Вивчіть план евакуації – підрахуйте кількість рядів до найближчого виходу.
  • Послухайте інструктаж екіпажу – зверніть увагу на демонстрацію використання кисневої маски та рятувального жилета.

Під час аварії:

  • Нахиліться вперед, поклавши голову на коліна або на спинку сидіння попереду.
  • Закрийте голову руками, схрестивши пальці.
  • Ноги поставте рівно на підлогу, трохи розставивши їх.
  • Залишайтеся пристебнутими – ремінь безпеки повинен бути затягнутий якомога щільніше.
  • Користуйтеся кисневою маскою – якщо в салоні впав тиск, надягніть маску першими, а потім допомагайте іншим.

Після удару:

  • Якнайшвидше покиньте літак – у вас є 90 секунд до можливого загоряння.
  • Рухайтеся до найближчого аварійного виходу – якщо він заблокований, негайно шукайте інший.
  • Уникайте диму – пригніться або прикрийте рот мокрою тканиною.
  • Залиште всі речі – секунди вирішують життя, не витрачайте їх на багаж.

Після евакуації:

  • Відійдіть від літака на безпечну відстань (не менше 150 м).
  • Допоможіть постраждалим, якщо це можливо.
  • Очікуйте рятувальників і подавайте сигнали про своє місцезнаходження.

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