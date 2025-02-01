Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

Ключове:
- Медичний літак розбився у США
- Всі пасажири на борту зникли безвісти
Медичний транспортний літак, який перевозив важкохвору дитину, її матір і ще чотирьох людей, розбився у житловому районі неподалік Філадельфії через 30 секунд після зльоту 31 січня близько 18:30, повідомляє Голос Америки.
Усі шестеро пасажирів були громадянами Мексики. Дитину лікували у Філадельфії через загрозливий для життя стан, а після лікування її мали доправити додому до Мексики.
Компанія Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, заявила, що всі пасажири зникли безвісти.
"Наразі ми не можемо підтвердити, що хтось вижив", – йдеться в заяві компанії.
За даними Федеральної авіаційної адміністрації (FAA), літак Learjet 55 вилетів із північно-східного аеропорту Філадельфії і прямував до аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у Міссурі. Аварія сталася менш ніж за 5 кілометрів від аеропорту.
Літак набрав висоту близько 500 метрів, перш ніж упав у густонаселений район.
Падіння спричинило масштабну пожежу, яка охопила кілька житлових будинків. Влада поки не має точних даних про кількість жертв серед мешканців району.
Президент Дональд Трамп відреагував у соцмережі Truth Social, назвавши катастрофу "трагічною втратою невинних життів".
Авіакатастрофа в США - останні новини
Як повідомляв Главред, два дні тому сталася інша масштабна катастрофа. 29 січня у небі над Вашингтоном пасажирський літак American Airlines зіткнувся з військовим вертольотом. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочала розслідування причин аварії у Філадельфії.
Тоді загинули всі 64 людини на борту обох повітряних суден. Як виявилось, на борту були фігуристи РФ. Вони поверталися літаком з чемпіонату США з фігурного катання.
Згодом президент США Дональд Трамп висловив думку, що катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти. Як заявив очільник Штатів, літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт.
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Як вести себе під час авіакатастрофи?
Під час авіакатастрофи важливо діяти швидко та зберігати спокій. Ось основні правила виживання:
Перед вильотом:
- Одягніться правильно – закрите взуття, одяг з довгими рукавами з натуральних тканин.
- Вивчіть план евакуації – підрахуйте кількість рядів до найближчого виходу.
- Послухайте інструктаж екіпажу – зверніть увагу на демонстрацію використання кисневої маски та рятувального жилета.
Під час аварії:
- Нахиліться вперед, поклавши голову на коліна або на спинку сидіння попереду.
- Закрийте голову руками, схрестивши пальці.
- Ноги поставте рівно на підлогу, трохи розставивши їх.
- Залишайтеся пристебнутими – ремінь безпеки повинен бути затягнутий якомога щільніше.
- Користуйтеся кисневою маскою – якщо в салоні впав тиск, надягніть маску першими, а потім допомагайте іншим.
Після удару:
- Якнайшвидше покиньте літак – у вас є 90 секунд до можливого загоряння.
- Рухайтеся до найближчого аварійного виходу – якщо він заблокований, негайно шукайте інший.
- Уникайте диму – пригніться або прикрийте рот мокрою тканиною.
- Залиште всі речі – секунди вирішують життя, не витрачайте їх на багаж.
Після евакуації:
- Відійдіть від літака на безпечну відстань (не менше 150 м).
- Допоможіть постраждалим, якщо це можливо.
- Очікуйте рятувальників і подавайте сигнали про своє місцезнаходження.
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