"Навіть тіла не знайдуть": Сотник спрогнозував, як помре Путін

До суду в Гаазі Путін точно не доживе, і найімовірніше він помре не своєю смертю. У Гаагу потраплять лише поплічники російського диктатора.

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Сотник спрогнозував, як помре Путін/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Російський диктатор Володимир Путін не доживе до суду в Гаазі. І найімовірніше він помре не своєю смертю – його "приберуть".

Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді. За його словами, до суду в Гаазі можуть в майбутньому потрапити лише поплічники російського диктатора, а не він сам.

У відповідь на питання, чи може Путін до жити до суду в Гаазі та чи може він померти своєю смертю Сотник відповів, що від глави Кремля "навіть тушки не знайдуть".

"Та там навіть тушки не знайдуть. Максимум, хто в Гаазі може бути, це Медведєв, можливо, ще Шойгу і Герасимов. Але не Путін. Думаю, що вони навіть Пєскова не отримають живого – він здохне або його здохнуть", – зазначив журналіст.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Раніше у Politico зазначали, що лише поразка російської армії в Україні допоможе повалити Путіна. У матеріалі західного видання зазначили, що підтримка Путіна залишається стійкою серед російського населення, тому тільки поразка диктатора у війні в Україні може повалити його.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що Путін зникне, на РФ чекає некерований бунт. У Росії немає інфраструктурної опозиції. Є лише дисидентський рух, тому класична революція там неможлива, зазначає Подоляк.

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