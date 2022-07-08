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Буває, що мавпа упускає гранату: мольфарка пояснила, чим небезпечні для світу розбірки Путіна з НАТО

8 июля 2022, 18:50

Мольфарка Магдалена Мочіовскі зазначила - російський диктатор з перших днів військового вторгнення погрожував не тільки Україні, а й іншим країнам світу.

Путін, вибух
Мольфарка пояснила, чим небезпечні для світу розбірки Путіна з НАТО / колаж ua.depositphotos.com

Російський диктор Путін відчуває свою швидку смерть і тому здатний зробити вкрай божевільні дії - в тому числі і на загрозу всьому світу ядерними бомбами. Про це в ефірі Апостроф TV розповіла відома мольфарка Магдалена Мочіовскі.

"Він погрожував Польщі та іншим європейським країнам, як мавпа з гранатою в руках. Але буває, що граната падає біля ніг мавпи і може вибухнути. Про це теж не потрібно забувати", — пояснила мольфарка.

Мочіовскі каже-Литва, що потрапила під погрози, є країною-членом НАТО, а якщо Володимир Путін погрожує НАТО — то це пряма дорога до Третьої світової війни.

"Я прекрасно розумію, що йому нічого втрачати, тому що він і так і так помре. Він, як і всякий диктатор, захоче з собою забрати весь світ. Слава Богу, кнопка не тільки в його руках. Тому не треба погрожувати світу, ми вже не боїмося і готові до того, що Путін готовий до будь-яких дій", - підсумувала мольфарка.

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Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс, учасник російської версії шоу Битва екстрасенсів Олександр Кантоністов прогнозує, що президент РФ Володимир Путін помре до кінця 2022 року. При цьому є всі підстави вважати, що це може статися навіть раніше — протягом літа. Він не виключив, що у господаря Кремля погіршиться психічний стан, що призведе до манії переслідування.

До того Магдалена Мочіовскі розповідала, що для підтримки здоров'я російський диктатор Володимир Путін користується не тільки традиційною медициною, а й різноманітними шаманськими зіллям.

"Туди входять різні інгредієнти. У тому числі шкурка, яку скинула змія. Тобто це практично відьомське зілля. Деякі шаманські зілля містять отруйні гриби, оленячу сечу, перемелені Роги оленя і багато нетрадиційних інгредієнтів", - заявила вона.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін мольфар Путін новини Путін хворий
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