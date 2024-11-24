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"Буде клінічна смерть економіки Росії": на РФ насуваються серйозні проблеми – Загородній

Альона Вороніна
24 листопада 2024, 04:30
753
У РФ уже помітні ознаки кризи. А якщо ще Трамп обрушить ціни на нафту, то це буде просто клінічна смерть російської економіки.
Тарас Загородний, Владимир Путин
На РФ насуваються серйозні проблеми, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Коротко:

  • У Росії вже помітні ознаки кризи
  • Якщо Трамп обрушить ціни на нафту, то це буде клінічна смерть російської економіки

У країні-агресорці Росії уже помітні ознаки кризи. На це вказує і падіння цін на нерухомість, і скасування пільгової іпотеки, і скасування дотацій фермерам. Більше того, вже є випадки неплатежів російським виробникам зброї.

А якщо ще Трамп доб'є і обрушить ціни на нафту до 40 доларів, це просто буде клінічна смерть російської економіки. І все це відбуватиметься одразу, щойно Трамп вступить на посаду. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"Плюс Трамп стрясатиме Китай і добиватиме Іран, теж по нафті, найімовірніше. Тож на Росію чекає не найвдаліший час. Принаймні перекантуватися завдяки розумним діям російського уряду так, як в останні два з гаком роки, РФ не вдасться. Потрібно віддати належне уряду і Центробанку РФ – вони дуже добре спрацювали для амортизації кризи і розігнали економіку. Багато речей вони правильно зробили, до речі, на відміну від нашого економічного блоку", – зазначив експерт.

За його словами, усе залежить від того, наскільки швидко Трамп зможе обвалити ціни на нафту. Якщо він зробить це вже в першому кварталі 2025 року, коли прийде до влади, принаймні задасть тенденцію, то вже в третьому кварталі в росіян будуть суттєві проблеми.

"Торгівля нафтою і так Росії зараз не дає того, що вона хоче, оскільки посередники багато забирають (РФ же везе нафту через треті руки в Індію), а якщо ще й Україна буде добивати порти, наприклад, порт Новоросійська, росіянам стане ще цікавіше", – сказав Загородній.

Він зазначив, що Україна, схоже, накопичує ресурс для таких ударів. За його словами, це те, що потрібно.

"СБУшники при цьому системно виносять НПЗ. От і в Брянській області довбанули по заводу з виробництва порохів. ГУР довбанув взагалі по Каспійському морю – Україна вже діє в трьох морях фактично. Якщо буде винесено порт у Новоросійську, це взагалі переб'є можливість Росії експортувати нафту. Адже порт у Новоросійську – це чи не єдиний теплий порт у росіян, і, якщо вони його втратять, це загрожує для них великими проблемами в експорті та імпорті будь-якої продукції", – додав Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, військових із КНДР перекинули в Україну – у ЗСУ назвали напрямок. У ЗСУ повідомили, що на кількох напрямках присутні військовослужбовці з КНДР.

Також раніше повідомлялося, що РФ готувала наступ на Харків та Суми – ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога. Росія зібрала близько 46 тисяч військових для наступу на Харківщину та 23 тисячі для атаки на Сумщину.

Нагадаємо, у ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими. Головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета окупантів – повний контроль території України, заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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