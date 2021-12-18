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"Без інших країн": в РФ заявили, що обговорюватимуть "гарантії безпеки" тільки зі США

18 грудня 2021, 12:06

В МЗС Росії вважають, що залучення інших держав позбавить переговори сенсу.

РФ хоче обговорювати "гарантії безпеки" лише зі США / Reuters

Москва хоче обговорювати "гарантії безпеки" з Вашингтоном тільки на двосторонній основі, без залучення інших держав.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі ТАСС.

Рябков вважає, що участь інших країн у переговорному процесі "позбавить його сенсу".

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах та словоблудстві", – сказав він.

Також Рябков зазначив, що раніше ще не було такої ситуації, як зараз, у відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

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Проєкт договорів США і Росії з безпеки

Міністерство закордонних справ РФ у п'ятницю, 17 грудня, опублікувало ініційовані Москвою і передані Вашингтону проєкти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди щодо заходи забезпечення безпеки Росії і НАТО. Російська держава очікує на початок перемовин з США щодо проєктів угод.

У проєктах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до блоку колективної безпеки Заходу. Також Москва і Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

При цьому у Білому домі заявили, що США не підуть на консультації щодо гарантій безпеки без участі держав Євросоюзу та країн-партнерів. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі наголосила, що Захід не має наміру йти на поступки за головними принципами, на яких базується європейська безпека. Йдеться про суверенне право держав вести самостійну політику.

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