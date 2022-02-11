Байден двічі обмовився і переплутав Афганістан з Україною та Іраком

Джо Байден обмовився під час інерев'ю / Фото Reuters

Президент США Джо Байден двічі обмовився та назвав Афганістан спочатку Україною, а потім Іраком. Конфуз стався, коли глава Білого дому давав інтерв'ю телеканалу NBC і пояснював, чому американські війська залишили країну через 20 років присутності.

"У нас не було ані найменшої можливості об'єднати Україну. Тобто, вибачте, Ірак, Афганістан! Цього домогтися було неможливо", - сказав Байден.

Як відомо, опівночі 31 серпня 2021 року завершилася 20-річна військова присутність США в Афганістані. Американська армія завершила виведення свого контингенту з країни.

Як повідомляв Главред, в кінці січня президент США Джо Байден потрапив у конфуз. Під час прямого ефіру глава Білого дому назвав одного з журналістів "тупим [поганим хлопцем] (нецензурна лексика)". При цьому Байден не помітив, що його мікрофон увімкнено. Різке висловлювання американського лідера потрапило на відео і було опубліковано в Мережі. Після інциденту Байден подзвонив журналісту і попросив його не ображатися.

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Влітку минулого року Джо Байден осоромився, переплутавши президента РФ Володимира Путіна зі своїм попередником на посаді президента США Дональдом Трампом.

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