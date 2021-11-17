Агресія проти України і удар по оточенню Путіна: в ЄС закликали до рішучих дій

Євросоюз повинен впровадити санкції проти оточення Путіна - євродепутат / Reuters

Кремль проводить агресивну політику щодо України, Євросоюзу і своїх громадян. Російська влада чинить серйозний тиск на демократичну опозицію. У такій ситуації потрібно приймати нові санкції проти Москви і людей, наближених до російського президента Володимиру Путіну. Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що російська влада реалізує жорстку політику щодо Києва, ЄС і опозиції всередині своєї країни. Тому треба говорити про впровадження нових санкцій не тільки проти Кремля, але і щодо оточення Путіна.читайте такожУкраїна "задавить" Росію у Гаазі: Кулеба жорстко попередив Москву про потужний удар

"Путін веде агресивну політику не тільки проти України, Євросоюзу, а також проти своїх громадян. Ми бачимо великий тиск на демократичну опозицію у Росії. Треба казати про нові санкції проти Кремля, а також людей, наближених до президента Путіна", - сказав Кубілюс.

Підкреслюється, що в доповіді авторства депутата ЄП від Литви Андрюса Кубілюса про політику Євросоюзу щодо Росії в найближчому майбутньому, мова йде про санкції проти президента країни Володимира Путіна і його оточення. На думку парламентарія, тільки санкції зможуть змінити політику Москви щодо України і Заходу.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, в рамках якого доручив російському уряду в 30-денний термін забезпечити визнання товарів з окупованого Донбасу на території РФ. Такі товари прирівняють до російських, вони отримають доступ до державних закупівель.

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Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович сказав, що визнання Росією товарів з ОРДЛО є порушенням домовленостей в рамках мінського процесу і нормандського формату. Україна та Захід мають намір відреагувати на таку ситуацію.