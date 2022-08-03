В РФ генерал нагородив власного сина за невдалий наступ на Київ

Генерал РФ Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса Лапіна / Колаж фото ТАСС, ВВС

Російський генерал Олександр Лапін нагородив медаллю Жукова власного сина Дениса, який керував першим танковим полком і намагався прорватися до Києва з боку Чернігова. Як вже відомо, ці спроби були провальними. Про це повідомляє FreeДом.

Слід зазначити, що Лапін-старший командує угрупуванням російських військ "Центр", воював на Кавказі та в Сирії, а нині є "героєм" Росії.

"Перший гвардійський танковий полк, яким керує Лапін-молодший, провалив наступ. Частина фактично була розбита, втрачено величезну кількість танків, багато танкістів загинули, кілька десятків як мінімум потрапили у полон. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. І ось в цих умовах генерал, командувач ЦВО приїжджає і вішає на груди медаль власному синові, який не тільки не виконав поставлене завдання, але і провалив його, втратив елітний підрозділ", - йдеться у повідомлення.

Генерал РФ Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса Лапіна / скріншот

Генерал РФ Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса Лапіна / скріншот

У Росії пропагандисти намагаються всіх запевнити, що завдяки Лапіну окупантам вдалося просунутися в районі Лисичанська. Слід зазначити, що захопити місто російські "герої" намагалися більше місяця, вони втратили величезну кількість своїх бійців та техніки. Не дивлячись на те, що українське командування розпорядилося вивести наших захисників з міста, вдалим захоплення Лисичанська для росіян точно назвати не можна.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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