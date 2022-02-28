Вдала робота ЗСУ: окупанти РФ втратили понад 5,3 тис убитими та пораненими

Знищений танк РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua/

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про втрати російських окупантів після вторгнення в Україну.

Як написав він у Facebook, втрати російської армії з початку агресії склали понад 5,3 тисяч осіб убитими і пораненими.

Глава Міноборони повідомив про те, що сотні солдатів і офіцерів ворога опинилися в полоні ЗСУ.

"За 4 дні втрати російських окупантів убитими і пораненими склали понад 5,3 тис.осіб. Сотні солдатів і офіцерів ворога опинилися в нашому полоні", - написав Рєзніков.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.