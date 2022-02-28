Вдала робота ЗСУ: окупанти РФ втратили понад 5,3 тис убитими та пораненими

Сотні солдатів і офіцерів ворога опинилися в полоні ЗСУ, підкреслив Олексій Резніков.
Міністр оборони Олексій Резніков розповів про втрати російських окупантів після вторгнення в Україну.
Як написав він у Facebook, втрати російської армії з початку агресії склали понад 5,3 тисяч осіб убитими і пораненими.
Глава Міноборони повідомив про те, що сотні солдатів і офіцерів ворога опинилися в полоні ЗСУ.
"За 4 дні втрати російських окупантів убитими і пораненими склали понад 5,3 тис.осіб. Сотні солдатів і офіцерів ворога опинилися в нашому полоні", - написав Рєзніков.
Війна РФ проти України
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.