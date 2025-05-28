Регіони по всій Росії охопили масштабні антивоєнні протести - що відбувається

Регіони РФ охопили антивоєнні протести - що відбувається / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Антивоєнні акції охопили всі регіони РФ

Найбільша активність в Тульській області та Калмикії

У різних регіонах Росії партизани організовують антивоєнні акції, до яких приєднуються громадяни, що виступають проти режиму російського диктатора та воєнного злочинця Путіна та прагнуть якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомив рух опору "Атеш".

"Масові антивоєнні акції охопили регіони по всій Росії", - повідомили партизани. відео дня

Рух "Атеш" повідомив, що активісти "Гражданской Силы" провели масштабну кампанію з розповсюдження антипутінських листівок у різних регіонах Росії — від Ленінградської до Свердловської області, включно з національними республіками. Сотні листівок з'явилися у таких містах, як Еліста, Кострома, Шліссельбург, Єкатеринбург, Суворов та багатьох інших. На зв’язок з активістами вже вийшли понад 20 осіб.

/ Фото: скріншот

Найбільшу активність зафіксовано в Тульській області та Калмикії — звідти надійшли звернення від десятків громадян, які відкрито заявляють про свою незгоду з політикою Кремля та готовність діяти для припинення військових злочинів.

"Кожна нова листівка - це крок до руйнування кремлівської диктатури. Чим ширше поширюється правда, тим швидше ми зламаємо систему насильства", - резюмували в "Атеш".

Диверсії "Атеш" - що відомо про опір партизанів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 травня партизани руху "Атеш" провели диверсію на російській залізниці, внаслідок чого було виведено з ладу стратегічно важливу ділянку колій, що забезпечує постачання озброєння до Курської області для ЗС РФ.

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Раніше, 5 травня, в місті Саратов на території Росії сталася масштабна пожежа на трансформаторній підстанції, спричинена ще однією диверсією партизанів.

Тим часом начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу в Москві, що викликало припущення про можливі кадрові зміни у російському військовому керівництві. Про це повідомляє рух "Атеш" із посиланням на джерела в угрупованні військ РФ "Дніпро".

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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