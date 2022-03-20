"Вирушать додому вантажем 200": в Україні жорстко попередили білорусів

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до російської агресії проти України, але попереджає, що краще їм залишатися вдома.

"Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація. У разі, якщо білоруси приєднуватися до рашистів, ми до цього також будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів - краще залишатися вдома, ніж відправлятися додому вантажем "200", як відправляються зараз велика кількість російських солдатів", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він підкреслив, що якщо керівник Білорусі "зробить хоч один крок, хоч один його вояка перетне наш кордон, ми відразу будемо давати відсіч".

Данилов підтвердив атаку російських літаків на ЗСУ на україно-білоруському кордоні, а також те, що російські військові скинули снаряди на територію Білорусі в п'ятницю.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Волинь зараз чекає будь-якого загарбника. Про це він поінформував в ефірі українських телеканалів, відповідаючи на запитання про тих осіб, які можуть приєднатися до війни проти України.

Зокрема, йшлося про інформацію про те, що з Білорусі збираються військові йти через Волинь або на Волинь. Монастирський зі свого боку зазначив, що підтвердження цієї інформації "є в хворих головах керівників Білорусі і рф".

читайте такожРейкова війна в Білорусі: проти партизанів кинули озброєних карателів"Ми оцінюємо, наша розвідка оцінює в даний час цю можливість як ймовірну. Волинь чекає зараз будь-якого агресора. Традиції оборони Волині йдуть в глибокі попередні роки - і воїни УПА, і їхні нащадки зараз отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, в тому числі і на тому напрямку", - поінформував міністр.

За його словами, він планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати ту місцевість, ознайомитися з низкою речей і поспілкуватися там з людьми.

"Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь - який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині чи Рівного, там і залишиться", - заявив Монастирський.

Коментуючи інформацію про те, що зараз громадянам не варто йти в ліси, які знаходяться біля Київщини, тому що там будуть працювати ЗСУ, глава МВС зазначив, що "українські громадяни можуть вільно ходити по лісах, спорядившись гранатометами і гвинтівками".

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Раніше повідомлялося про те, що кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

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