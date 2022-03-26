Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФ

/ Фото Reuters

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія змінила тактику ведення війни.

В ефірі у російського правозахисника Марка Фейгіна він підкреслив, що "захоплення Києва, Харкова, Одеси не буде".

На думку радника глави ОП, протягом одного-двох тижнів РФ виведе війська з-під Києва, Харкова, Сум, Чернігова і перекине їх в ОРДЛО.

Він не виключив, що РФ кине сили на реалізацію військової кампанії під умовною назвою "звільнення Донбасу" з метою виправдати крах планів по взяттю великих українських міст.

"У них тепер три завдання: оточити наші війська в зоні операції Об'єднаних сил, повністю окупувати Маріуполь і утримати південь. Якщо вони Херсон втратять, то обрушиться вся їх "Маріупольська окупація". І це все", - додав Арестович.

читайте також"Почнеться в будь-який момент": Лойко заявив про загрозу Третьої світової через війну в Україні

Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.

Читайте ще: