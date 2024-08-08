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Більше ніж у сто разів: у Мінцифри назвали масштабування виробництва дронів

Степан Гафтко
8 серпня 2024, 23:28
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Від початку повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво безпілотників, наразі МО закупляє їх лише всередині країни.
Більше ніж у сто разів: у Мінцифри назвали масштабування виробництва дронів
Федоров розповів про прогрес з виробництва українських дронів / колаж: Главред, фото: УНІАН

За останні два роки війни виробництво українських дронів зросло у сто разів. Саме тому Міністерство оборони закуповує лише вітчизняні безпілотники. Про це голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у своєму Telegram-каналі.

Федоров заявив, що два роки тому Україні прийшлось фактично з нуля починати виробництво дронів.

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"Тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів", - наголосив він.

Абсолютна більшість дронів, які закупляють для ЗСУ, виробляються в Україні. Міністр підтвердив, що ця цифра наближається до позначки у 96%.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом липня на фронті Україна використала в рази більше безпілотників, ніж Росія.

Українські дрони у російсько-українській війні - останні новини

Нагадаємо, українські військові часто використовують дрони та безпілотники для ударів по об'єктах військової інфраструктури на території РФ, наприклад недавно був атакований аеродром Оленья.

Також у ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.

Росія часто наносить удари своїми дронами та безпілотниками по території України.

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