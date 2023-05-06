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Жданов розповів, що означають заяви Пригожина про початок наступу ЗСУ

Дмитро Відоменко
6 травня 2023, 04:20
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За словами Олега Жданова, російський диктатор Путін в силу боягузтва не має наміру як-небудь серйозно карати своїх воєначальників за провали в Україні.
Пригожин, Жданов
Євген Пригожин, Олег Жданов / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Недавня заява ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина - про те, що наступ ЗСУ на позиції російських окупантів вже почався ‒ всього лише частина його великого протистояння проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова. Про це в інтерв'ю Главреду сказав відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Ні. Пригожин просто ловить момент: він робить гучні і навіть скандальні політичні заяви, щоб набрати політичну вагу. У Бахмуті Шойгу з Герасимовим намагаються позбавити його силової складової, множачи на нуль військову організацію Пригожина - ПВК "Вагнер". А без бойовиків Пригожин – ніхто. Тому він намагається збільшити свою політичну вагу і врятувати свою організацію, щоб на неї спиратися", - сказав фахівець.

За його словами, російський диктатор Путін в силу боягузтва і нерішучості поки не має наміру як-небудь серйозно карати своїх воєначальників за провали в Україні.

відео дня

"А Путін - боягуз, він боїться кардинальних рішень. Подивіться, за останні 14 місяців він поміняв 17 генералів, але назвіть хоча б одного російського генерала, який би був покараний Путіним. Жодного! Путін просто переміщує їх з однієї посади на іншу – кидає щуку в річку, тобто він знімає генерала з однієї "годівниці" і ставить на іншу. Путін нікого не покарав, бо просто боїться. Боїться, що буде реакція", ‒ сказав він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться на відео нове інтер'ю Олега Жданова:

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