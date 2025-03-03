Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

Коротко:
- Трамп терміново скликає зустріч чиновників США
- На цій зустрічі говоритимуть про заходи щодо України
- Зокрема, йтиметься про припинення військової допомоги
Американський президент Дональд Трамп терміново скликає зустріч американських чиновників для того, щоб обговорити низку заходів щодо України.
Зустріч буде скликана у понеділок, 3 березня. Про це повідомило видання The New York Times.
Зокрема, під час зустрічі можуть також обговорити припинення військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною.
"Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.
Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".
У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.
Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
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