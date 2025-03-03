Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

Під час зустрічі, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги Україні.

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Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну/ коллаж: Главред, фото: скрін з відео, Главред

Коротко:

Трамп терміново скликає зустріч чиновників США

На цій зустрічі говоритимуть про заходи щодо України

Зокрема, йтиметься про припинення військової допомоги

Американський президент Дональд Трамп терміново скликає зустріч американських чиновників для того, щоб обговорити низку заходів щодо України.

Зустріч буде скликана у понеділок, 3 березня. Про це повідомило видання The New York Times.

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Зокрема, під час зустрічі можуть також обговорити припинення військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною.

"Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".

У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.

Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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