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Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити

Альона Вороніна
3 березня 2025, 10:04
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Під час зустрічі, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги Україні.
Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну: що він хоче зробити
Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну/ коллаж: Главред, фото: скрін з відео, Главред

Коротко:

  • Трамп терміново скликає зустріч чиновників США
  • На цій зустрічі говоритимуть про заходи щодо України
  • Зокрема, йтиметься про припинення військової допомоги

Американський президент Дональд Трамп терміново скликає зустріч американських чиновників для того, щоб обговорити низку заходів щодо України.

Зустріч буде скликана у понеділок, 3 березня. Про це повідомило видання The New York Times.

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Зокрема, під час зустрічі можуть також обговорити припинення військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше у Трампа назвали умову для поновлення контактів з Україною.

"Ми будемо готові знову вступити в контакт, коли вони будуть готові укласти мир", – заявив державний секретар Марко Рубіо.

Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".

У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.

Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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