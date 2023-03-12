"Західні партнери довго розкачуються": полковник сказав, що потрібно для переламу ситуації у Бахмуті

Можлива зміна ситуації навколо міста на користь українських військових залежатиме від кількох факторів.

Для переламу ситуації у Бахмуті першочергопо потрібна зброя/ УНІАН, 93 ОБМр Холодний Яр

Щоб переламати ситуацію у Бахмуті на користь України, першочергово потрібна більша кількість зброї. Проте західні партнери досить довго розкачуються.

Танки і системи протиповітряної оборони Захід надає нам лише зараз – через понад рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це сказав в інтерв’ю Главреду перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює зараз під Бахмутом.

"Наші західні партнери дуже довго розкачуються. Подивіться, як повільно надходить допомога: лише після року повномасштабної війни нам починають передавати танки й системи ППО. Згадайте Маріуполь, згадайте, як ми просили, щоб над нами "закрили небо" і надали нам системи ППО… Відтоді пройшов рік", – зазначає Ільницький.

відео дня

За словами полковника, дуже багато залежить від наших західних партнерів і своєчасного надходження зброї у потрібних обсягах.

"Втім, так само багато залежить і від нас самих. Зараз є багато бригад, зокрема, бригади наступу, прориву, куди набирають добровольців, але проблема в тому, що усі добровольці, всі небайдужі пішли на війну першими. Тож зараз не так уже й багато людей, що хочуть і можуть робити свою військову справу як слід", – додав він.

Ситуація у Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

Вас також може зацікавити: