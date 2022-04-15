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"Сильні світу цього" у перший день війни радили нам фактично здатися тиранії – Зеленський

15 квітня 2022, 06:05

Президент дорікнув державам, які у перші дні вторгнення РФ не вірили, що Україна зможе себе захистити.

Зеленський дорікнув державам, які у перші дні вторгнення РФ не вірили, що Україна зможе себе захистити/ Офіс президента

Президент Володимир Зеленський пригадав, що у перший день широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого деякі інші держави не вірили, що Україна зможе вистояти і захистити себе. Вони фактично пропонували нашій країні здатися тиранії.

Дехто висловлював пропозицію покинути територію держави, де розгорталися бойові дії. Про це Зеленський сказав у відеозверненні ввечері у четвер, 14 квітня.

"Я пригадую перший день вторгнення РФ. Я пригадую, що мені говорили 24 лютого, в тому числі і сильні світу цього. М’яко кажучи, ніхто не був впевнений у тому, що ми вистоїмо, всі співчували. Багато хто радив полишити країну, радили фактично здатися тиранії. Але вони не знали нас і вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу, нашу можливість жити так, як цього хочемо самі", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що окупанти відповідатимуть за усе, що вони зробили проти українців, за усі злочини, які вони скоїли. Він зазначив, що Росія стирає з лиця землі українські міста і села, і нагадав про страшний час Другої світової війни і те, що у світі після тих подій завжди говорили "Ніколи знову…"

"Ось воно – знову. Ось воно – зараз. Ми зробимо все, аби воно дійсно було востаннє. Бо питання, як гарантувати безпеку для України і для Європи, більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо", – наголосив український президент.

Нагадаємо, Зеленський раніше зазначив, що найближча мета Росії – оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його. За словами президента України, битва за Донбас буде важкою, та Україна здаватися не збирається.

Також Зеленський заявив, що через 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – для тих, хто володіє достатньою сміливістю, щоб називати речі своїми іменами, зазначив гарант.

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