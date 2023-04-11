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"Ви повинні підкорятися РФ": підліток розповів, як окупанти "перевиховували" українських дітей

Аліна Дембіцька
11 квітня 2023, 22:46 оновлено 11 квітня, 22:46
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Підліток поскаржився на жахливі умови утримання та розповів, що діти постійно плакали.
'Ви повинні підкорятися РФ': підліток розповів, як окупанти 'перевиховували' українських дітей
Підліток розповів, як окупанти "перевиховували" українських дітей / Міноборони РФ, скріншот з відео

Шістнадцятирічний український підліток Віталій повернувся з дитячого табору в окупованому Криму, куди його вивезли окупанти з метою "перевиховання", та поділився спогадами про жорстоке ставлення російських загарбників.

Хлопець розповів "Суспільному", що він побачився з мамою наприкінці березня – вперше за пів року. До табору в окупованій Євпаторії він потрапив восени. У школі на рідній Херсонщині окупаційна влада запропонувала двотижневе оздоровлення замість навчання, яке загарбники так і не розпочали.

"До нас там приїжджав головний із цих таборів Криму. Він почав говорити, що "ви в Росії перебуваєте, Росія – назавжди, Україна – це скоро Росія буде. Ви повинні підкорятися Росії", - розповів Віталій.

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Він також поскаржився на жахливі умови в таборі та розповів, що діти постійно плакали.

Після двох тижнів "відпочинку" хлопчика перевели до іншого табору, де йому заборонили розмовляти українською та взагалі говорити хоч щось про свою Батьківщину. За непослух – саджали у підвал.

'Ви повинні підкорятися РФ': підліток розповів, як окупанти 'перевиховували' українських дітей
Підліток розповів, як окупанти "перевиховували" українських дітей / скріншот

"Нас заводять до клубу. Стоїть цей головний по безпеці, Астахов. Він починає нам розповідати: "За Україну щоб я взагалі тут не чув, що ви з України. Треба казати, що ви за Росію. Ви в Росії народилися. Українці – терористи, вони вбивають людей. Вас вигнали з України. Якби вони хотіли, вони б і сюди приїхали". Забрав у мене телефон, перевірив переписку з братом. Брат мені пише: "Нарешті Берислав звільнили, ми такі раді. Сподіваємося, ти теж приїдеш скоро". А вони типу кажуть: "Ти що, хворий?" І там на мене – матами. Кажуть: "Ти що, хочеш посидіти в підвалі?" А в підвалах у них написано: "Слава Росії", російські прапори всюди висять, лавочка стоїть. Він каже: "Якщо ти хочеш тут посидіти, тоді сиди", - розповів Віталій.

Нагадаємо, 8 квітня Україні вдалося повернути на Батьківщину ще 31 дитину з числа депортованих країною-агресоркою Росією. Мали повернутися 33 дитини, але двох — брата і сестру — не змогли забрати, бо їхня бабуся, яка мала забирати їх, померла.

Як зазначив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба, з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, щоб повернути своїх дітей, збільшується.

Раніше повідомлялося, що колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей та підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором, РФ, півострів Крим.

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