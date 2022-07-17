ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казарми

ЗСУ знищили ворожі склад, базу та казарми / Генштаб ЗСУ, скрін

У Херсонській області українські військові знищили російський склад та базу окупантів, які вони облаштували біля моря. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

ЗСУ влупили по окупантам в Лазурному. Внаслідок вибуху почалась детонація боєприпасів.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного. Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація бк. Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго. ЗСУ - це ще ті "кайфоломи" для окупантів", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" загалом підтвердили такі втрати окупантів за добу:

36 російських військових,

2 танка Т-72,

самохідна гаубиця "Мста-С",

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

2 польові склади боєприпасів,

2 відділення ПЗРК зі штатним озброєнням та боєкомплектом,

безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

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Як повідомляв Главред, російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні точні удари українських артилеристів. При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ.

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Зазначимо, за тиждень з американських РСЗВ HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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