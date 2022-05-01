ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

Як каже український Головнокомандувач Валерій Залужний, чим раніше почнеться даний процес переозброєння, тим швидше буде остаточно завершено.
Головнокомандувач українських Збройних сил Валерій Залужний заявив про те, що процес відмови від радянської військової техніки і переходу на озброєння зразка країн НАТО ‒ не зупинити. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таку заяву генерал зробив у рамках телефонної бесіди з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Очевидно, ми змушені відмовлятися від радянської зброї і техніки і переходити на натовські зразки. І чим раніше почнемо цей процес, тим швидше завершимо. Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема, на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля і найбільш боєздатні угруповання. При всій складності ситуації ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі і позиції", ‒ сказав Залужний.
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Нагадаємо, раніше німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному Комюніке.
586 депутатів підтримали відповідний запит, 100 проголосували проти, а семеро ‒ утрималися.
Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та Опозиційного блоку ХДС/ХСС.
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