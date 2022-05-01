УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

1 травня 2022, 12:34

Як каже український Головнокомандувач Валерій Залужний, чим раніше почнеться даний процес переозброєння, тим швидше буде остаточно завершено.

Залужний, техніка
Валерій Залужний і техніка НАТО / Колаж Фото УНІАН

Головнокомандувач українських Збройних сил Валерій Залужний заявив про те, що процес відмови від радянської військової техніки і переходу на озброєння зразка країн НАТО ‒ не зупинити. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таку заяву генерал зробив у рамках телефонної бесіди з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Очевидно, ми змушені відмовлятися від радянської зброї і техніки і переходити на натовські зразки. І чим раніше почнемо цей процес, тим швидше завершимо. Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема, на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля і найбільш боєздатні угруповання. При всій складності ситуації ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі і позиції", ‒ сказав Залужний.

читайте такожУкраїна отримає потужну зброю: Арестович повідав, коли чекати запеклих боїв

Нагадаємо, раніше німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному Комюніке.

586 депутатів підтримали відповідний запит, 100 проголосували проти, а семеро ‒ утрималися.

Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та Опозиційного блоку ХДС/ХСС.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
НАТО російське вторгнення новини України Валерій Залужний
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війниГороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війни Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022 Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням" Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відеоЛюди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відео
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників України

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

Реклама
10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

Реклама
03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти