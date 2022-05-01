ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

Валерій Залужний і техніка НАТО / Колаж Фото УНІАН

Головнокомандувач українських Збройних сил Валерій Залужний заявив про те, що процес відмови від радянської військової техніки і переходу на озброєння зразка країн НАТО ‒ не зупинити. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таку заяву генерал зробив у рамках телефонної бесіди з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Очевидно, ми змушені відмовлятися від радянської зброї і техніки і переходити на натовські зразки. І чим раніше почнемо цей процес, тим швидше завершимо. Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема, на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля і найбільш боєздатні угруповання. При всій складності ситуації ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі і позиції", ‒ сказав Залужний.

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Нагадаємо, раніше німецький парламент, Бундестаг, більшістю голосів схвалив пропозиція про постачання зброї Україні - у тому числі і з важкого озброєння. Про це повідомляється в офіційному Комюніке.

586 депутатів підтримали відповідний запит, 100 проголосували проти, а семеро ‒ утрималися.

Прийняттю такого рішення, однак, передували годинні дебати. Зокрема, пропозицію надавати Україні важке озброєння підтримали партії правлячої коаліції та Опозиційного блоку ХДС/ХСС.

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