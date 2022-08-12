ЗСУ потужним артударом знищили організатора "російської весни" в Горлівці

Юрій Крикуленко / gorlovka.ua

У захопленій РФ Горлівці Донецької області в результаті артилерійського удару ЗСУ знищений кримінальний авторитет, екс-депутат "ДНР" і власник розважального центру "Бермуди" Юрій Крикуленко.

Українська артилерія високоточним ударом завдала удару за місцем концентрації бойовиків, де в цей час перебував відомий сепаратист, пише Gorlovka.ua.

Місцеві жителі уточнюють, що не варто вірити версіям ЗМІ "ДНР" про інфаркт Крикуленка. Його ліквідували високоточним ударом артилерією Збройних сил України.

"Розповідатимуть про інфаркт, ДТП чи інший хрін, не вірте! Там причина та ж - артилерія ЗСУ! Коротше, "Беня" фсьо, пішов на Київ грунтовими водами)) іншим, приготуватися", - пишуть в соцмережах місцеві жителі.

Що відомо про Крикуленка

Юрій Крикуленко до 2014 року був детутатом Горлівської міської ради. Він став засновником "російської весни" в Горлівці, а потім перейшов на бік окупантів. Довгий час намагався відновити свої кримінальні схеми з вивезення металобрухту, у нього були конфлікти з ще одним представником кримінального світу в Горлівці Арменом Саркісяном.

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