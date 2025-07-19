Усе горіло, є загиблі: РФ вдарила балістикою по Дніпропетровщині

Внаслідок атаки пошкоджені будинки, амбулаторія та заклад культури.

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РФ вдарила ракетою по Дніпропетровській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила балістикою по Дніпропетровщині

Внаслідок ракетного удару пошкоджені будинки, амбулаторія та заклад культури

Внаслідок атаки є загиблі

Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. На місці здійнялась потужна пожежа. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що вибух пролунав у Васильківській громаді Синельниківського району. На місце події одразу прибули рятувальники та приборкали пожежу.

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Відомо, що внаслідок ракетного удару згоріли автомобілі. Також були пошкоджені амбулаторія, школа, приватні будинки та заклад культури.

"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє. Співчуття рідним та близьким. Наслідки атаки ще уточнюємо", - написав Лисак.

Атака на Павлоград

Лисак також оновив інформацію про наслідки атаки на Павлоград. Вже відомо про те, що там пошкоджені 9 багатоповерхових будинків, приватна оселя та навчальний заклад.

"У місті ліквідовують наслідки, які по собі залишив ворожий терор. Усюди, де потрібно, працюють відповідні служби. У мешканців будинків приймають заяви про потрощене майно. Видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Працюють поліція та благодійники", - додав він.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Також повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві – на місці прильотів сильна пожежа. В Одесі є прильоти – над містом піднімається стовп диму.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 липня, РФ вдарила по Одесі, там спалахнула 9-поверхівка. Одна людина загинула, ще щонайменше троє поранені.

Також вночі РФ вдарила по Павлограду, понівечені 5-поверхівка і підприємства. Ніч і ранок для Павлограда були пекельними, наголосили в ОВА. У місті понівечені пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Виникли займання.

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