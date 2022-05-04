Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти України

Нардеп назвав головну мету війни РФ проти України / Офіс президента

Основна мета РФ по відношенню до України - її знищення як самодостатнього державного утворення, а також знищення українців як самодостатньої нації, заявив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць Територіальної оборони Володимир В'ятрович.

Як підкреслив він у ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань читачів, в РФ змінюються тільки способи, якими Росія намагається досягти цієї мети.

"Небезпека нікуди не відступила. Можливо, будуть змінені підходи до цієї війни. Зокрема, зараз немає безпосереднього тиску на Київ, зменшився натиск і на північ України, залишається проблема з бомбардуванням Харкова. Але збільшується тиск з боку Донбасу і півдня", - пояснив він.

За словами нардепа, цілі в Росії залишаються колишніми, і вони говорять про те, що ми маємо справу не просто з війною, а з геноцидом.

"А геноцид передбачає знищення українців як спільноти. Це не означає, що Путін ставить собі за мету знищення абсолютно всіх українців, але він прагне знищити стільки українців, щоб залишилися в живих перестали хотіти бути українцями і єдиною спільнотою, що має спільні уявлення про минуле, сьогодення і майбутнє, яке хоче жити в окремій українській державі. Ця мета залишається для Путіна незмінною і залишатиметься до кінця, тому що саме таким чином він бачить реалізацію головного завдання свого життя – відновлення Російської імперії", - додав В'ятрович.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

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