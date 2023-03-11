Вихователька, звільнена за фото в купальнику, відсудила 120 тисяч гривень компенсації

Суд зобов'язав виплатити Віті Черешневській 100 тисяч гривень за вимушений прогул, і ще 20 тисяч в якості компенсації за моральну шкоду.

Віта Черешневська / Колаж фото УНІАН та Instagram

Віта Черешневська, ексвихователька дитячого садка в селі Бугаївка (Рівненська область), яку начальство звільнило після публікації в соціальних мережах фото з відпустки в купальнику, відсудила матеріальну компенсацію. Про успішний для себе результат суду жінка написала в Instagram.

Як повідомляє портал Суспильне, суд зобов'язав виплатити Черешневській 100 тисяч гривень за вимушений прогул, і ще 20 тисяч в якості компенсації за моральну шкоду.

"Перемога це не один день, а в моєму випадку довгих 6 років боротьби за незаконне звільнення з посади вихователя. Не розповісти словами і не описати на папері всі ті емоції весь той страх, все те хвилювання, яке я пережила за ці роки, всю ту бруд, яка лилася на мене з боку, але дякую Богові за сили і людей, які були поруч", - написала Черешевська.

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Скандал за звільнення за фото в купальнику

Віту Черешневську завідувач дитсадка Лариса Музика звільнила ще в 2017 році - після того як вона опублікувала у себе в Instagram фото, на якому одягнена в купальник підлегла цілується з чоловіком на яхті.

Своє рішення Музика пояснила тим, що знімок Черешневської нібито "аморальний".

При цьому вона звільнила виховательку в перший же день після її повернення з декретної відпустки. Черешневська зуміла відновитися через суд, проте музика її знову звільнила, обґрунтувавши це "прогулом".

"Я пішла відновлюватися на роботу. Музика прийняла мою заяву про відновлення, взяла трудову, написала там "відновити" і відразу ж віддала мені наказ про звільнення. Що це за прогул — ніхто з нас не знає досі", — говорила Черешневська.

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