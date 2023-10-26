'Вибухова загроза': Україна призупинила роботу нового 'зернового' коридору

Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено, заявили у компанії.

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Україна призупинила роботу "зернового" коридору / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна призупинила роботу нового "зернового" коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

"Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено", - заявила Київська консалтингова компанія "Барва Інвест" у Telegram.

При цьому наголошується, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

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"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що РФ може атакувати зерновий коридор в Чорному морі. Російські окупанти хочуть заблокувати рух кораблів "зерновим коридором" та звинуватити у всьому Україну. Над акваторією моря вже активізувалась ворожа авіація.

Війська РФ скинули у Чорне море невідому вибухівку. Окупанти країни-агресора Росії після декількох днів затишшя знову активізували свою тактичну авіацію на Чорному морі, сказала Наталія Гуменюк.

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