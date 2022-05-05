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Повернути Крим і Донбас: В'ятрович дав сміливий прогноз та назвав "рецепт" перемоги над РФ

5 травня 2022, 22:59

Україна почала отримувати не тільки зброю для захисту, а й наступальну, нагадав Володимир в'ятрович.

В'ятрович Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович / УНІАН

Шанси на повернення Україною захопленого РФ Криму і тимчасово окупованих районів Донбасу є реальними, заявив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони В'ятрович Володимир В'ятрович.

"Це можливо. Але наскільки ймовірно - мені зараз важко сказати, тому що я не є військовим експертом", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

За його словами, для реалізації цих планів є потенціал Збройних сил України та українського суспільства в цілому.

"Це не просто потенціал чинити опір - це потенціал відтіснити Росію і відновити справедливість, відновити кордони країни, а також потенціал миру, який все більше починає допомагати Україні і надавати не тільки моральну, інформаційну та політичну підтримку, а й підтримку зброєю. Так, Україна почала отримувати не тільки зброю для захисту, а й наступальну: танки, гаубиці, а незабаром і літаки", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим він упевнений, що все це може переламати хід цієї війни і привести до повної поразки Росії.

"Жоден військовий експерт зараз не наважиться говорити про будь-які терміни, коли ця поразка Росії відбудеться, тому що ситуація дуже швидко змінюється", - додав В'ятрович.

читайте такожВорог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

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Володимир В'ятрович війна Росії та України
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