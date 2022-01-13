"Пісенний конкурс у виправній колонії": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон

Судді святкували новорічний корпоратив під пісню "Кольщик" від Михайла Круга. Причому виконував тюремний хіт для присутніх заступник голови суду.
У Запоріжжі судді провели корпоратив під звуки тюремного шансону. У Мережу потрапило відео, як служителі Феміди в караоке співають пісні російського співака Михайла Круга і танцюють під них.
Кадри із суддівським святом зафільмували відвідувачі ресторану, відео одразу стало вірусним. Відео "суддівського шабашу" опублікував у Facebook юрист Михайло Жернаков.
Судді святкували новорічний корпоратив під пісню Кольщик від Михайла Круга. Причому виконував тюремний хіт заступник голови Шевченківського суду Запоріжжян
"Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс у виправній колонії? Та ні, це святкують корпоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя", — підписав Жернаков відео.
Користувачі Мережі вважають, що підбір плейлиста для свята краще за будь-які слова свідчить про культурні уподобання служителів Феміди і про їхню самоідентифікацію.
Також користувачі висловили думку, що ці пісні - "не шансон, а блатняк":
Довідка: Михайло Круг - радянський і російський співак, бард, шансоньє. Автор і виконавець пісень в жанрі "російський шансон", один з найпопулярніших представників даного жанру. Його пісня Володимирський централ - один з найвідоміших зразків російського шансону.
Як повідомляв Главред, суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив карантинну справу проти адміністратора столичної установи і відправив "на три літери" останнього.
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