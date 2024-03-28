В Україні знову тривога: Росія випустила "Шахеди"

У низці областей на півночі й півдні у четвер ввечері, 28 березня, пролунала повітряна тривога.
Станом на на 22:20 загроза ракетної небезпеки оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.
Повітряна тривога 28 березня - карта тривог
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування Росією "Шахедів".
Сили оборони півдня, своєю чергою, інформують про виведення РФ у Чорне море - після тижневої паузи - підводного носія "Калібрів" загальним залпом у 4 ракети.
Ракетні удари по Україні - останні новини по темі
В середу ввечері, 27 березня, Росія знову атакувала Україну з повітря. Українські військові фіксували пуски ракет Х-22 у бік материкового півдня. Напередодні моніторингові ресурси попереджали про три Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. За твердженням аналітиків, літаки тоді вийшли на пускові рубежі біля Криму.
Вже вранці, 28 березня, в Одесі прогриміли вибухи. Повітряні сили України повідомили про рух ворожої ракети в бік міста. Уточнювалося, що близько третьої години ночі ворог атакував область ударними безпілотниками. Два "Шахеди" знищили сили ППО. Постраждалих немає.
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