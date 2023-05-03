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В Україні будуть вилучати символи "радянщини": ВРУ ухвалила закон "АнтиПушкін"

Юлія Куришко
3 травня 2023, 16:59 оновлено 4 травня, 12:07
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Відсьогодні пам'ятки російської та радянської епохи на території України не будуть вважатися національною культурною спадщиною.
В Україні будуть вилучати символи 'радянщини': ВРУ ухвалила закон 'АнтиПушкін'
Рада ухвалила закон "АнтиПушкін" / Фото: УНІАН, скріншот: t.me/otkachenkokyiv

У середу, 3 травня, Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє вилучати з Державного реєстру нерухомих пам’яток України радянські та імперські культурні символи.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко, назвавши ухвалений закон "АнтиПушкін".

"Тепер є законні підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології", – йдеться у дописі міністра.

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Олександр Ткаченко додав, що не розуміє, навіщо в українських населених пунктах 400 вулиць Пушкіна, на частині з яких стоять пам'ятники російському поету.

"Нам треба спростити процедури очищення українського публічного простору від російських маркерів", - наголосив він.

Відтепер не будуть вважатися культурною спадщиною пам'ятки:

  • які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);
  • керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;
  • присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;
  • є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.
В Україні будуть вилучати символи 'радянщини': ВРУ ухвалила закон 'АнтиПушкін'
Депутати проголосували за закон "АнтиПушкін" / Скріншот: t.me/otkachenkokyiv

За закон, який було розроблено Міністерством культури та інформаційної політики, проголосували 285 народних депутатів.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Україна ввела санкції проти президента Федерації триатлону РФ Ксенії Шойгу - дочки міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Також санкції застосовуються проти 82 російських діячів спорту, серед них – олімпійські чемпіони.

Зеленський запровадив потужні санкції проти Росії на 50 років. Проти осіб, які потрапили в список, запроваджується повний пакет персональних санкцій.
Також під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції введені на десятки років.

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