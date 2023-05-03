В Україні будуть вилучати символи 'радянщини': ВРУ ухвалила закон 'АнтиПушкін'

У середу, 3 травня, Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє вилучати з Державного реєстру нерухомих пам’яток України радянські та імперські культурні символи.
Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко, назвавши ухвалений закон "АнтиПушкін".
"Тепер є законні підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології", – йдеться у дописі міністра.
Олександр Ткаченко додав, що не розуміє, навіщо в українських населених пунктах 400 вулиць Пушкіна, на частині з яких стоять пам'ятники російському поету.
"Нам треба спростити процедури очищення українського публічного простору від російських маркерів", - наголосив він.
Відтепер не будуть вважатися культурною спадщиною пам'ятки:
- які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);
- керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;
- присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;
- є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.
За закон, який було розроблено Міністерством культури та інформаційної політики, проголосували 285 народних депутатів.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, що Україна ввела санкції проти президента Федерації триатлону РФ Ксенії Шойгу - дочки міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Також санкції застосовуються проти 82 російських діячів спорту, серед них – олімпійські чемпіони.
Зеленський запровадив потужні санкції проти Росії на 50 років. Проти осіб, які потрапили в список, запроваджується повний пакет персональних санкцій.
Також під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції введені на десятки років.
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