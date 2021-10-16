У Мінцифри відповіли, чому еМалятко так часто "ламається"

Мстислав Банік заявив, що 96% українців задоволені сервісом еМалятко / Главред

Приблизно 89% українських сімей при народженні дитини користуються комплексною послугою еМалятко. У деяких областях 99% всіх випадків, пов'язаних з народженням дитини, відпрацьовуються саме через еМалятко. При цьому загальний відсоток задоволеності послугою становить 96%, заявив в інтерв'ю Главреду керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник, відповідаючи на запитання про те, чому на офіційній сторінці проекту в Фейсбуці користувачі залишають безліч скарг на отримання свідоцтв поштою та їхнє реєстрування, отримання сертифікатів в пологових будинках і на отримання пакетів малюка.

За словами Баніка, отримання свідоцтва про народження поштою дійсно може зайняти деякий час, що викликає невдоволення українців. Однак плюс в тому, що зникла необхідність стояти в черзі.

"Зараз це відбувається так: подав заяву, Мін'юст відпрацьовує свою частину, друкує і передає на Укрпошту і, так, якийсь час цей процес займає", - зазначив Банік.

Він висловив сподівання, що з часом ці процеси почнуть прискорюватися.

"Що стосується пакету малюка, то ми плануємо його запуск не окремою послугою, а як частину еМалятка - сподіваюся, що ми зможемо запустити це за кілька місяців. І теж, відповідно, з ним не буде проблем, зокрема, з подачею або доставкою. Зараз це пілотно відпрацьовується і буде доступно вже повноцінно", - додав керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри.

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Він також зазначив, що якщо в українців виникають проблеми з сервісом еМалятко, то вони можуть звернутися в службу підтримки, запит буде оброблено та вирішено впродовж декількох годин.

Як повідомляв Главред, раніше керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік пояснив, чому в мобільному додатку Дія так мало послуг, якими можуть користуватися українці.