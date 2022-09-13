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У Маріуполі підірвали патруль окупантів за спробу знищити символ спротиву

13 вересня 2022, 14:22

Троє "поліцейських"-колаборантів погналися за маріупольцями, які намалювали літеру "Ї". Проте цілими і неушкодженими уже не повернулися.

Российские военные, взрыв
У Маріуполі підірвали патруль окупантів за спробу знищити символ спротиву/ Reuters, УНИАН, Telegram Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині жителі міста підірвали патруль "поліцейських"-колаборантів.

Троє силовиків, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами, серйозно постраждали і тепер перебувають у лікарні Донецька. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Колаборантів підірвали, коли ті намагалися стерти символ українського спротиву російським окупантам – літеру "Ї", а також наздогнати маріупольців, які цей символ намалювали.

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"Спротив. Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших художників", – написав Андрющенко.

Українці, які намалювали літеру "Ї", не постраждали і перебувають у безпеці.

  • Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі
    Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі Telegram Андрющенко, Маріупольська міськрада
  • Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі
    Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі Telegram Андрющенко, Маріупольська міськрада
  • Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі
    Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі Telegram Андрющенко, Маріупольська міськрада
  • Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі
    Літера "Ї" стала символом спротиву російським окупантам у Маріуполі Telegram Андрющенко, Маріупольська міськрада

Згадана літера стала символом спротиву Маріуполя російським загарбникам, і тепер вона з’являється у різних куточках окупованого міста.

Українські партизани на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні український рух опору підірвав колаборантку Тетяну Томіліну. Вона зараз перебуває в реанімації у важкому стані, а її охоронець-окупант загинув.

Нагадаємо, раніше на території окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи. Виявилось, що українські партизани підірвали штаб колаборантів. При цьому "керівник" колаборантів стверджує, що внаслідок вибуху начебто ніхто не постраждав.

Також українські партизани підірвали казарму окупантів в окупованому Мелітополі Запорізької області. Окупанти облаштували базу у місцевій школі. Там також тривала підготовка до "референдуму". На момент вибуху всередині приміщення перебувало близько 50 бійців Росгвардії.

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