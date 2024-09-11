В Києві напали на митрополита, який служить у ЗСУ: що кажуть в поліції

Климент приїхав до Києва на запрошення "Кримської Платформи".

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Митрополит Климент / Колаж: Главред, Фото: Current Time, Фото: УНІАН

У центрі Києва невідомі напали на митрополита, який служить у ЗСУ. Вночі 11 вересня митрополит Климент повертався до Михайлівського монастиря, коли стався жорстокий напад. Поліція Києва дізналася про подію через повідомлення в соціальних мережах і відреагувала на інцидент.

Напад на митрополита в столиці

Першим прикру історію на своїй сторінці в Телеграм повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, крім того, що він служить в церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних Сил України.

Те, як описує ситуацію церковний ієрарх, виглядає так:

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"Климент приїхав до Києва на запрошення "Кримської Платформи". Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: "Владико, благословіть!" Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження", - передав слова митрополита Цаплієнко.

Журналіст вважає, що правоохоронцям варто розібратися в ситуації, не виключено, що кривдників владики винайняли так само, як винаймають підпалювачів машин військових.

Хто такий митрополит Кримський та Сімферопольський Климент Митрополит Кримський та Сімферопольський Климент (Кущ Павло Миколайович) — український релігійний діяч, архієрей Православної церкви України. Від 2013 року є правлячим архієреєм Кримської єпархії ПЦУ. Клірик відомий своєю активною позицією щодо захисту прав людини, зокрема прав українців і кримських татар в тимчасово окупованому Криму. 10 грудня 2019 оголосив у Києві біля будівлі Кабміну голодування, вимагаючи забезпечити права релігійної свободи українців на півострові. Однак 17 грудня припинив голодування на прохання митрополита Епіфанія.

Реакція поліції на інцидент

Поліція Києва вже встановлює обставини нападу на священнослужителя у центрі столиці. Відділ комунікації поліції Києва опублікував заяву, в якій йдеться, що інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - зазначили правоохоронці.

Скандали з побиттям військових та ветеранів

На жаль, це не єдиний скандал з побиттям за останній час. Напередодні на Черкащині кримінальний авторитет побив військового. Правоохоронці вже звернули увагу на інцидент, відкрито кримінальне провадження.

Окрім цього, нещодавно "охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям. Між Миколою Тищенком і Дмитром Павловим сталася словесна перепалка в Дніпрі, після якої на нього накинулися "охоронці нардепа".

А весною у Волинській області офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Як виявилось, 22-річний підозрюваний проходить у справі про смертельну аварію.

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