У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині / Instagram uanimals.official

У столичному тату-салоні майстри привели свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання. Фото з твариною, яка прив’язана за ногу і лежить на підлозі, оприлюднили на Instagram-сторінці тату-салону.

На фото над свинею схилилися троє майстрів, один із яких тримає в руках великий малюнок собору з куполами – очевидно, саме це зображення зібралися набити на шкірі тварини.

Після такої публікації на сполох забили зоозахисники. Реакція на цей пост з’явилася на Instagram-сторінці організації "UAnimals". В організації зазначили, що одразу звернулися до тату-салону з попередженням щодо юридичної відповідальності за подібні дії, після чого також подали заяву в поліцію.

"Згідно з Законом, це кримінальне правопорушення за частиною 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, тож ми склали заяву в поліцію. Ми вимагаємо оперативного та справедливого розслідування!", – йдеться в публікації зоозахисної організації.

Instagram-сторінка тату-салону закрита. Але станом на ранок 9 грудня на сторінці уже немає жодного допису і зазначається, що "основна сторінка видалена".

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Раніше повідомлялося, що на Херсонщині пенсіонерка на очах у дитини жорстоко вбила собаку. У селищі міського типу Велика Олександрівка місцева мешканка вирішила, що сусідський собака душить її курей та помстилася – жорстоко розправилася з твариною на очах у дитини.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні місцева жителька влаштувала справжній домашній зоопарк у звичайній двокімнатній квартирі. Жінка тримала екзотичних та хижих чотирилапих і птахів у собачих клітках.

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