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У бою загинув молодий пілот-винищувач Денис Василюк

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 18:48
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Льотчик здійснив десятки бойових вильотів від початку повномасштабного вторгнення росіян та є повним кавалером ордену "За мужність".
У бою загинув молодий пілот-винищувач Денис Василюк
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Денис Василюк / Колаж: Главред, фото: 831 бригада тактичної авіації

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу — перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Про це повідомила пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації.

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", - йдеться у повідомленні.

Денис Василюк - пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив десятки бойових вильотів. Також льотчик був повним кавалером ордену "За мужність".

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"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо. Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Співчуття рідним Дениса! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!", - написали бойові побратими загиблого льотчика.

Що відомо про 831-шу бригаду тактичної авіації?

831-ша бригада тактичної авіації (831 БрТА, в/ч А1356) — авіаз'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України, входить до Повітряного командування "Центр".

15 червня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу", пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка, один з учасників місії з евакуації військових на "Азовсталі". Пляка служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Також на війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич, відомий як "Грінка". Він був одним із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і знову повернувся у військо.

Під час бойового завдання 5 січня загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський, відомий як "Blue Helmet". Залістовський здійснив десятки бойових вильотів під час повномасштабного вторгнення.

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