"Вже навіть пиво не бере": дружина окупанта розповіла, як злякалася вибухів у Криму

Дружина окупанта скаржиться на вибухи в Криму / УНІАН

Дружина російського окупанта скаржиться своєму коханому на те, що в тимчасово окупованому Криму постійно чутно вибухи, йдеться в новому перехопленні розмови військового РФ, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За її словами, "обстріли" відбувається на регулярній основі. Також дружина заявила, що дуже переживає за долю свого чоловіка, розуміючи, що він загине у війні проти України.

Також жінка зізналася, що дуже боїться, і від нервів навіть пиво її не бере. Вона розповіла, що спілкувалася з подругою, яка намагалася її заспокоїти.

Крім того, з розмови стає зрозумілим, що чоловіки цих обох жінок беруть участь у війні проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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