Екс-командувач ССО дізнався про звільнення зі ЗМІ, Зеленський прокоментував рішення

Генерал Віктор Хоренко заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Силами спеціальних операцій зі ЗМІ. Причин такого рішення ні він, ні, за словами Хоренка, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не знають.
"Дізнався про це з засобів масової інформації. Спілкувався також з Головнокомандувачем, який також не зміг мені цього пояснити", - сказав Хоренко в ефірі УП.
За словами Хоренка, щодо його звільнення подання мав робити Залужний, але той сказав йому, що "такого не робив".
"Він (Залужний - Главред) у мене запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я відповів, що не володію інформацією", - додав генерал.
На уточнення, чи не знав Залужний про його звільнення, Хоренко відповів: "Ну, виходить, що так".
На запитання журналіста, куди далі переводитимуть Хоренка, військовий відповів, що остаточно з цим не визначався, але робитиме "все для Перемоги".
"Як я спілкувався із Залужним, Валерій Федорович сказав, що до мене щодо виконань завдань питань нема. Тобто ми вдало працюємо на певних напрямках. Тому наразі це також для мене питання", - зазначив Хоренко.
Що сказав Зеленський
У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський згадав про нове призначення у командуванні ССО.
"Провів заміну у командному складі ЗСУ, призначив полковника Сергія Лупанчука командувачем Сил Спеціальних Операцій. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, людина, яка може додати нашим ССО більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав Зеленський.
Водночас він додав, що Хоренка переведуть у ГУР.
"Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами Спеціальних Операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України", - пояснив президент.
Зеленський змінив командувача ССО
3 листопада на сайті ОП з'явився указ Зеленського про зміну командувача ССО. Замість генерала Віктора Хоренка Сили спецоперацій очолить полковник Сергій Лупанчук.
Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Причини його звільнення не оприлюднювалися публічно.
Віктор Хоренко - генерал-майор, учасник російсько-української війни. До призначення на посаду командувача ССО командував спецрезервом ГУР МО.
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