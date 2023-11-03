Екс-командувач ССО дізнався про звільнення зі ЗМІ, Зеленський прокоментував рішення

Хоренко каже, що не знає про причини свого звільнення. Натомість Зеленський заявив, що повертає генерала у ГУР МО.

https://glavred.net/ukraine/eks-komanduvach-sso-diznavsya-pro-zvilnennya-zi-zmi-zelenskiy-prokomentuvav-rishennya-10513873.html Посилання скопійоване

Хоренко вже поспілкувався з приводу свого звільнення із Залужним, каже - до його роботи питань немає / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

Генерал Віктор Хоренко заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Силами спеціальних операцій зі ЗМІ. Причин такого рішення ні він, ні, за словами Хоренка, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не знають.

"Дізнався про це з засобів масової інформації. Спілкувався також з Головнокомандувачем, який також не зміг мені цього пояснити", - сказав Хоренко в ефірі УП.

За словами Хоренка, щодо його звільнення подання мав робити Залужний, але той сказав йому, що "такого не робив".

відео дня

"Він (Залужний - Главред) у мене запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я відповів, що не володію інформацією", - додав генерал.

На уточнення, чи не знав Залужний про його звільнення, Хоренко відповів: "Ну, виходить, що так".

На запитання журналіста, куди далі переводитимуть Хоренка, військовий відповів, що остаточно з цим не визначався, але робитиме "все для Перемоги".

"Як я спілкувався із Залужним, Валерій Федорович сказав, що до мене щодо виконань завдань питань нема. Тобто ми вдало працюємо на певних напрямках. Тому наразі це також для мене питання", - зазначив Хоренко.

Що сказав Зеленський

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський згадав про нове призначення у командуванні ССО.

"Провів заміну у командному складі ЗСУ, призначив полковника Сергія Лупанчука командувачем Сил Спеціальних Операцій. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, людина, яка може додати нашим ССО більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що Хоренка переведуть у ГУР.

"Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами Спеціальних Операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України", - пояснив президент.

Зеленський змінив командувача ССО

3 листопада на сайті ОП з'явився указ Зеленського про зміну командувача ССО. Замість генерала Віктора Хоренка Сили спецоперацій очолить полковник Сергій Лупанчук.

Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Причини його звільнення не оприлюднювалися публічно.

Віктор Хоренко - генерал-майор, учасник російсько-української війни. До призначення на посаду командувача ССО командував спецрезервом ГУР МО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.