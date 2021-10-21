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Україну атакував токсичний газ через виверження вулкана: синоптики розповіли про загрозу для людей

21 жовтня 2021, 20:22

У повітрі над Україною концентрація сірки.

небо
У повітрі над Україною концентрація сірки / flickr.com

На острові Пальма на Канарах триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, токсичне повітря вже досягло території України.

Відзначається, що вчені виявили переміщення по території Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (який виділяється при вулканічних виверженнях).

"В даний час, ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як відзначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не в приземному шарі атмосфери, а на великих висотах – 10-15 км", – пояснили українські синоптики.

Укргідрометцентр додає, що на повітря це не впливає значним чином. У разі випадання опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить істотної небезпеки для навколишнього середовища.

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"За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2, вже практично повністю покине територію України, відходячи в східному напрямку", - додали в Укгідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше на Сицилії вулкан Етна викинув у небо величезний стовп попелу. Його висота сягала 9 кілометрів. Також спостерігався викид лави. Тим часом, попередній викид попелу з вулкана, який є найбільшим діючим в Європі, досягав висоти в 4,5 кілометра.

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синоптики вулкан Укргідрометцентр Україна
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