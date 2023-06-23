У Запоріжжі обміліло Дніпро: мешканці 'задихаються' від смороду

Вода набагато відійшла від берегів і десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця.

https://glavred.net/ukraine/u-zaporizhzhi-obmililo-dnipro-meshkanci-zadihayutsya-vid-smorodu-10480249.html Посилання скопійоване

У Запоріжжі обміліло Дніпро / колаж: Главред, фото: Суспільне, Facebook

Місцеві мешканці Запоріжжя скаржаться на нестерпний сморід, що доноситься від обмілілої річки Дніпро.

В ОВА повідомили, що ще кілька днів місцеві відчуватимуть різкий запах з акваторії Дніпра.

"Різкий запах, який зʼявився в обласному центрі - це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця. У спекотну погоду мул почав випаровуватися, а неприємний запах поширюватися у безвітряну погоду", - інформує голова ОВА Юрій Малашко у Telegram.

відео дня

Влада міста також вказує, що посилила моніторинг показників складу води і проводить додаткові забори.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Більше важливих новин: