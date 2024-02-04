В окупантів серйозні проблеми на фронті: в ISW звернули увагу на цікаву деталь

У російських окупантів є серйозніші проблеми з адаптацією на фронті. На це вказує розгром колони загарбників, який вдалося здійснити українським військовим.

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Розгром колони РФ під Новомихайлівкою показав серйозні проблеми окупантів/ колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Після вражаючого успіху 72-ї бригади ЗСУ, коли вона знищила колону техніки окупантів під Новомихайлівкою у Донецькій області, російські пропагандисти демонстрували розчарування. Це сталося 30 січня, але при цьому провоєнні російські блогери продовжують концентрувати увагу на цьому безуспішному наступі російських військових. Вони наголошують на розбіжностях, які він викликав в інформаційному просторі, що вказує на ширші проблеми зі здатністю російських окупантів адаптуватися на фронті в Україні.

До такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW), про що вони зазначають у своєму звіті.

Аналітики звернули увагу, що 3 лютого один із блогерів країни-агресорки Росії розкритикував тих росіян, зокрема й "експертів", які відреагували з розчаруванням на розгром російської колони під Новомихайлівкою. За його словами, вони а ефірі російського телебачення стверджували, що ЗС РФ мають достатні запаси систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіостанцій, щоб відбити українські FPV-дрони.

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Натомість блогер, посилаючись на особисті бесіди з російськими окупантами на передовій, заявив про брехливість подібних тверджень "експертів". Він зазначив, що російські командири на фронті вважають подаровані радіостанції більш цінними, ніж надані державою танки і бойові машини піхоти, тому що в окупантів дуже не вистачає радіообладнання.

Декілька інших російських блогерів поскаржилися, що російське "вище керівництво" (найімовірніше, найвище командування) навряд чи зверне увагу на їхню стурбованість щодо використання українськими військовими дронів, і попередили, що багато російських окупантів загинуть через перевагу українських дронів на лінії фронту. Ці російські блогери назвали цю проблему "першою" з найбільших проблем РФ на цей момент.

"Готовність російських блогерів постійно концентруватися на цій конкретній події примітна, оскільки їхня стурбованість нездатністю російських сил адаптуватися в Україні, мабуть, більша, ніж їхня турбота про власну особисту безпеку, враховуючи арешти кількох критично налаштованих голосів в інформаційному просторі та блогерів у 2023 році", – наголосили в ISW.

Аналітики ISW також звернули увагу на те, що останні заяви російського диктатора Володимира Путіна показують, що російське військове та політичне керівництво може відчувати занепокоєння з приводу здатності російських збройних сил адаптуватися та відновити маневреність на полі бою.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у РФ великі втрати на півдні України, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Також раніше повідомлялося, що РФ пішла в наступ на трьох напрямках. Командир підрозділу 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш розповів, що країна-агресорка Росія кидає на штурм нові резерви.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що росіяни почали масований наступ на сході. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що російське військово-політичне командування сконцентрувало на Куп'янському напрямку фронту 120 тисяч російських військових, майже 2 тисячі броньованих машин (ББМ) та понад 1 тисячу танків.

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