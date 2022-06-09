Спалена техніка окупантів в Україні заросла синьо-жовтими квітами: приголомшливі фото

Спалена техніка окупантів в Україні заросла синьо-жовтими кольорами / Колаж Фото УНІАН та "ХЗП Новини".

Дві спалені одиниці броньованої техніки російських агресорів, яка тепер назавжди залишилася на українській землі, швидко заросли синіми і жовтими кольорами - вийшов своєрідний" живий " прапор України. Символічні знімки були опубліковані в Telegram-каналі "ХЗП Новини".

На фото добре помітні дві знищені бойові машини ворога, які вже потужно вкрилися іржею. Від колишньої бойової потужності техніки окупантів не залишилося взагалі ніяких слідів.

Навколо знищених машин і навіть всередині них - скрізь тепер буяє рослинний світ в кольорах українського прапора.

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Нагадаємо, раніше Шерон Стоун (яка прославилася ролями у фільмах режисера Пола Верховена "Основний інстинкт" і "Згадати все") вирішила показати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

Пізніше на концерті легендарної американської поп-рок-групи Imagine Dragons в Празі (Чехія) соліст колективу Ден Рейнольдс публічно підтримав Україну і підняв український прапор перед тисячами глядачів

Як пишуть в соцмережах, синьо-жовтий стяг музиканту передала дівчина-біженка з Харкова ‒ мешканка практично повністю знищеного росіянами району Північна Салтівка.