Шмигаль зізнався, чи чекає на українців примусова вакцинація

Шмигаль висловився про примусову вакцинацію / УНІАН

На тлі впровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для деяких категорій населення під загрозою відсторонення від роботи такі щеплення все одно залишаються добровільними.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в Краматорську запевнив, що в примусовому порядку проводити вакцинацію не будуть.

Глава Кабміну закликав громадян вакцинуватися і зазначив, що від цього залежить можливість повного зняття карантинних обмежень в країні - скасування епідеміологічних заборон та правил може бути, якщо 70% населення будуть щепленими від коронавірусу.

За підрахунками Шмигаля, такі плани вдасться реалізувати, якщо щотижня щепити як мінімум 1,5 мільйона українців.

"Як мінімум, першою дозою", - додав прем'єр.

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У цілому ж темпи вакцинації в країні чиновник назвав хорошими.

"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде в світі", - акцентував увагу Шмигаль.

До кінця 2021 року очікується поставка в Україну ще 13 мільйонів доз вакцини Pfizer. Прем'єр додав, що уряд не хоче ввпроваджувати в Україні тотальний карантин і локдаун, так як це негативно відбитися на економіці, яка "набирає обертів".

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується на коронавірус не менш ніж 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.